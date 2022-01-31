Üye Girişi
Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika

Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

31.01.2022 14:21
Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Kars'ta beyaza bürünen Ani Antik Kenti, masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kars'ta beyaza bürünen Ani Antik Kenti, masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında bulunan, 884-1045 yıllarında Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca birçok medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise ve katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineyi bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, kar yağışı sonrası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere ilgi gösteriyor.

Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

YORUMLAR
500

Selçuklu Devleti, Sultan Alparslan, Arpaçay, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:54 Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:00:46. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaza bürünen Ani Antik Kenti masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement