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Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı - Son Dakika

Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı

12.11.2021 11:13

Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı Beykoz'da Baruthane Parkı'nda geleneksel sanatların öğretileceği Baruthane Sanat binası hizmete açıldı.

Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı

İSTANBUL - Beykoz'da Baruthane Parkı'nda geleneksel sanatların öğretileceği Baruthane Sanat binası hizmete açıldı. Beykozlu sanatseverler, Baruthane Sanat Merkezinde uzman hocalar eşliğinde hüsnühat, minyatür, tezhip, ebru, resim, kaligrafi gibi çeşitli sanat dallarında ücretsiz eğitimler alabiliyor.

Beykoz Belediyesi tarafından Baruthane parkı içerisine yapılan Baruthane Sanat Merkezi eğitimlere başladı. Alanında uzman hocalar eşliğinde Beykozlu sanatseverler hüsnühat, minyatür, tezhip, ebru, resim, kaligrafi, kara kalem, çini desen tasarımı gibi eğitimlerin verildiği çeşitli atölyelerde ücretsiz olarak eğitimlerini alacaklar. Göksu Deresinin yanında, doğa ile sanatın buluştuğu Baruthane Sanat Merkezi'nde kursiyerlerin yapmış olduğu eserler yıl sonunda sergilenecek.

Baruthane Sanat Merkezi yağlı boya atölyesi hocası Fatma Güllü, "Beykoz bölgesinde uzun süredir çalışıyorum. Baruthane'de eğitimlere yeni başladık. Belediye Başkanımız Murat Bey'in de destekleriyle çok güzel bir ortam oluştu. Elimizden geldiği kadar akademik eğitim vermeye çalışıyoruz. Ortamımız gayet güzel, keyifle ders yapıyoruz. Ben yağlı boya branşında ders veriyorum. Öğrencilerimizle birlikte gruplar halinde keyifle ders yapıyorum. Hafta sonları ise yine buranın bize vermiş olduğu imkanlarla akademik eğitimler üzerinde, workshoplar şeklinde dersler vermeye başladık. Yağlı boya, sulu boya, kara kalem branşlarında dersleri ayrıntılı olarak alanında uzman hocalarımızla veriliyor. Öğrencilerimiz bu konuda bizlere destek oluyorlar. Yaptığımız derslerde genel olarak teknik bilgi ağırlıklı devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar öğrencilerle beraber sene sonu sergileri açarak hem Beykoz'u sanatsal anlamda kalkındırmaya çalışıyoruz hem de akademik olarak Beykoz halkına, hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Baruthane Sanat Merkezi'nde kursiyer olan Büşra Genç, "Bu sanat merkezinin bilboardlarda reklamlarını görmüştüm tasarımı çok dikkatimi çekmişti. Öncesinde buranın kafe olduğunu biliyordum. Sanat merkezi olmasına çok sevindim. Çünkü yanından Göksu deresi geçiyor, yeşilliğin içerisinde, aslında amacına ulaşmış bir yer. Yağlı boya, kara kalem ve çini kursuna yazıldım. Bunlar içerisinde şu anda aktif olarak yağlı boya ve kara kalemde devam ediyorum. Bu hizmeti bizlere sunduğu için Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a teşekkür ediyorum." dedi.

Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı
Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı
Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı
Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı

Beykoz Belediyesi, Göksu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Beykoz'da Baruthane Sanat Merkezi ücretsiz eğitimlere başladı - Son Dakika


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