Beyoğlu'nda '8 Mart Galata Çarşısı' açıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda '8 Mart Galata Çarşısı' açıldı

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 8 Mart Galata Çarşısı açıldı. Kadınlar, Galata Kulesi'nin altında açılan çarşıda buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, Beyoğlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 8 Mart Galata Çarşısı bu yıl ikinci kez açıldı. 8 Mart Galata Çarşısı'nın açılış törenine, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınlar, el emeği, göz nuru eserlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı, Galata Kulesi'nin altındaki çarşıda buluştu.

"8 Mart dünya kadınlarının hak arayışının emek mücadelesinin bir miladı"

Kadın üzerine kurulan bir toplumun her zaman daha gelişmiş bir düzeyde olduğunu ifade eden Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. 8 Mart dünya kadınlarının hak arayışının emek mücadelesinin bir miladı. Bugün Beyoğlu belediyemizin kadın emeğiyle ilgili açmış olduğu serginin açılış töreni ve bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir aradayız. Kadınların sosyal ekonomik iktisadi anlamda çok daha geliştiği yer aldığı toplumlarda ülkelerin çok daha iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Kadın üzerine kurulan bir toplum her zaman daha gelişmiş bir düzeyde" diye konuştu.

"Kadın insandır biz insanoğluyuz "

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kadınlar Gününü kutlayarak, "Galata Çarşımızın kadınlar günü nedeniyle özellikle kadına değer veren bir toplumun mensubu olarak medeniyetin mensubu olmaktan tarihi Galata Kulesi'nin hemen yanı başında bu çarşıyı açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabi kadının el emeği becerisi dünyaya kattığı değer, estetik, güzellik tartışılmaz ama kadının en büyük eseri insanı dünyaya getirmiş olmasıdır. Onun için Neşet Ertaş'ın kadın insandır biz insanoğluyuz demesi aslında kadının dünyaya neleri kattığının her şeyden önce insanı dünyaya getiren olduğu bakımından çok kıymetli. Tabi her gün kadının günüdür. Çünkü evi her gün derleyen toplayan aslında ülkeyi derleyen toplayan ve her türlü hünerini insanlık için ortaya koyan kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bende başta eşime, anneme, kızlarıma ve bütün kadınlara bugüne hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara her zaman iyi ki varsın diyelim"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, kadın olmanın zor olduğuna değinerek şunları kaydetti: "Çalışmalardan dolayı tebrik ederim. BESMEK'te kadınlarımızın yaratıcılıklarını sergilemek için onlara bir fırsat verilmiş ve gerçekten de bir kadına fırsat verildiğinde çok güzel şeyler yapabilir. Bunu çok güzel göstermiştir. Kadınlar bir sürü rol almaktalar. Ailelerine aynı zamanda eş, anne gerektiğinde iş hayatında bir iş kadını bazen de iyi bir arkadaş ama her zaman yaptığı işe duygusunu katan yaptığı işi ruhunu veren yaradılışa sahip. Çünkü kadın olmak gerçekten erkek olmaktan daha zor. Kadınların hepsine her zaman iyi ki varsın diyelim. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

"Kadınlar her zaman başarılıdır"

Galata Çarşısı'nda yaptıkları el işi ürünlerini sergileyen 60 yaşındaki Kadriye Güven ise Kadınlar Günü'nü kutlayarak şunları söyledi: "Biz amigurumi yapıyoruz. Kendi ürünlerim. Yapmaya çalışıyorum. Ekonomiye katkım olsun. Mutfak masraflarımız olsun. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle imkanların verilmesini daha çok istiyoruz. Kadınlar her zaman başarılıdır. Kadınlar günümüz kutlu olsun."