Beyoğlu'nda Cumhuriyetin 99. yılına özel Uluslararası Satranç Turnuvası

Cumhuriyetin 99'uncu yılı Beyoğlu'nda, Haliç'in kıyısında düzenlenecek 'Beyoğlu Uluslararası Satranç Turnuvası' ile kutlanacak. 15-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya, aralarında unvanlı satranççıların da bulunduğu yerli ve yabancı 624 genç sporcu katılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel olarak gerçekleştirilecek etkinlikler bu yıl erken başladı. 15-16 Ekim tarihleri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Beyoğlu Uluslararası Satranç Turnuvası' düzenlenecek.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek turnuva, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı genç satranççıların kıyasıya mücadele edeceği turnuvaya, ödüllü satranç ustaları da katılacak.

TURNUVADA YERLİ VE YABANCI 624 GENÇ SPORCU YARIŞACAK

Gençlerin yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan Beyoğlu Uluslararası Satranç Turnuvasına, aralarında uluslararası turnuvalarda dereceye girmiş unvanlı satranççıların da bulunduğu yerli ve yabancı 624 genç sporcu katılacak.

İki gün sürecek turnuva 15 Ekim Cumartesi günü saat 10.30'da düzenlenecek açılış programı ile başlayacak. Beş turun oynanacağı turnuvada turları başarıyla tamamlayan geç sporcular, düzenlenecek final müsabakalarında şampiyonluk için kıyasıya yarışacaklar. 16 Ekim Pazar günü saat 19.30 da düzenlenecek ödül töreninde, turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.