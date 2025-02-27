Bilecik'te 154 Yıllık Ramazan Geleneği Davulcularla Yaşatılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te 154 Yıllık Ramazan Geleneği Davulcularla Yaşatılacak

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Bilecik'te Ramazan ayı boyunca sahura kaldıracak davulcular itinayla seçildi. Eğitim ve bilgilendirme toplantısında kurallar hakkında bilgi verildi, geleneksel geleneğin sürdürüleceği belirtildi.

27.02.2025 16:23  Güncelleme: 16:29
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Davulcular tek tek itinayla seçildi

154 yıllık Ramazan geleneği Bilecik'te de yaşatılacak

Bilecik Belediyesi Sanat Koordinatörü Özgür Şengül:

"Davul çalacak kişilere gerekli eğitim ve bilgileri verdik"

BİLECİK - Bilecik'te Ramazan ayı boyunca mahallerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcular tek tek itinayla seçildi. Davulcular söyledikleri manilerle hünerlerini sergilerken, seçilen davulcular ile 154 yıllık Ramazan geleneği Bilecik'te de yaşatılacak.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantısında davulcuların başta uymaları gereken kurallar başta olmak üzere birçok alanda bilgiler verildi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü görevlilerinin de olduğu toplantıda, 154 yıllık bir geleneğin sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Ramazan davulcusu olmak isteyenler, komisyon tarafından tek tek dinlenip itina ile seçildi.

"Davul çalacak kişilere gerekli eğitim ve bilgileri verdik"

Bilecik Belediyesi Sanat Koordinatörü Özgür Şengül, güzel ve anlamlı bir geleneği sürdürdüklerini belirterek Bilecik'te bütün mahallelerde sahura Ramazan davulcularıyla kalkılacağını söyledi. Mahalle sakinlerini rahatsız etmeden bu geleneğin sürdürüleceği bilgisini veren Şengül, "Geleneksel olarak günümüze kadar gelen Ramazan davulculuğunu bizler de günümüzde sürdürüyoruz. Bu konuda davul çalacak kişilere gerekli eğitim ve bilgileri verdik. Tüm vatandaşlarımıza güzel ve bereketli bir Ramazan diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü Komiseri Özgür Özmen de Zabıta Müdürlüğü olarak güzel geleneğin sürdürülmesi için gerekli desteği verecekleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te 154 Yıllık Ramazan Geleneği Davulcularla Yaşatılacak - Son Dakika

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