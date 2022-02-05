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Bilecik'te düzenlenen "Karadeniz Günleri"nde 1,5 ton hamsi ikramı - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen "Karadeniz Günleri"nde 1,5 ton hamsi ikramı

05.02.2022 15:52
Bilecik'te düzenlenen "Karadeniz Günleri"nde 1,5 ton hamsi ikramı

Bilecik Karadenizliler Derneğince belediyenin katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Hamsi Festivali Karadeniz Günleri" başladı.

Bilecik Karadenizliler Derneğince belediyenin katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Hamsi Festivali Karadeniz Günleri" başladı.

Fuar alanında, yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Karadenizli sanatçılar da festival kapsamında performans sergiledi.

Tavada pişirilerek ekmek arasında ikram edilen hamsi ekmekten almak isteyen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, açılışta yaptığı konuşmada, Karadenizli vatandaşların kentte böyle bir etkinlik yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un başarılı bir dönem geçirdiğini belirten Kızılkaya, "Birinci festival şampiyonluğa denk gelirse belki de erken şampiyonluk kutlaması yapıyor olabiliriz. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise kültürel etkinliklerin şehir halkı için önemine işaret etti.

Şahin, "Belediye olarak bütün ulusun kültürel zenginliğinin her ilde tanıtılması, yaşatılması, kültürler arası uzlaşma ve kaynaşma için çok faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçi de ikram edilen hamsilerin Sinop'tan getirildiğini aktardı.

Karadeniz'e özgü tüm görüntülerinin bu alana taşındığını anlatan Tüfekçi, "Horonla beraber 14 sanatçımız bizimle olacak. Bilecikli dostlarımızla beraber olacağız. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Örf ve adetlerimizi onlarla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Yarın akşam sona erecek festival kapsamında 1,5 ton hamsi ikram edilecek.

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Karadeniz, Festival, Bilecik, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te düzenlenen 'Karadeniz Günleri'nde 1,5 ton hamsi ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te düzenlenen "Karadeniz Günleri"nde 1,5 ton hamsi ikramı - Son Dakika
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