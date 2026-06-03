Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan Türk müziği topluluğu, "Sağlığın Melodileri" konseriyle sanatseverlerle bir araya geldi.
CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki konserde, Cengiz Taşkent şefliğindeki koro, Türk Sanat Müziğinden oluşan repertuvarıyla dinleyiciyle buluştu.
Program boyunca dinleyiciler, seslendirilen eserlere eşlik etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bilkent Hastanesi'nde Sağlıkçılardan Konser - Son Dakika
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