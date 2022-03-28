Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat - Son Dakika
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Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat

28.03.2022 11:57

Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat Tarihi kaya mezarlarını görmek isteyenler, sprey boyalı tahribatla karşılaşıyor Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaklaşık bin 500 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya mezarları ve şapelin duvarları sprey boyayla tahribata uğratıldı.

Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat

Tarihi kaya mezarlarını görmek isteyenler, sprey boyalı tahribatla karşılaşıyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaklaşık bin 500 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya mezarları ve şapelin duvarları sprey boyayla tahribata uğratıldı. Kaya mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Geç Roma döneminde tüf kayaların oyulması ile inşa edilen İndağı Kaya Mezarları, yaklaşık bin 500 yıllık tarihi ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Kastamonu-Çankırı karayolu üzerinde bulunan tepedeki İndağı Kaya Mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. İçerisinde kilise, odalar ve çok sayıda mezarın bulunduğu İndağı Kaya Mezarları, 1995 yılında 1. derece sit alanı arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Sprey boyayla tahribata uğratıldı

Roma'nın son dönemlerinden itibaren kullanıldığı tahmin edilen kaya mezarlarının define arayan şahıslar ve sprey boyayla duvarlarının boyanarak tahribata uğratılması ise görenleri şaşırtıyor. Kaya mezarlarının dış cephesinin ve içerisinde bulunan odaların duvarlarının sprey boyalar ile tahribata uğratılmış durumda olduğunu gören vatandaşlar, tepki gösteriyor. Kaya mezarlarındaki tüm odaların duvarlarında sprey boyayla yazılmış yazıların olduğu ve zemini ile duvarlarının defineciler tarafından kazıldığı görüldü.

Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat
Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat
Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat
Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat
Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat
Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat
Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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