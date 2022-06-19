Bir kursla hayatları değişti - Son Dakika
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Bir kursla hayatları değişti

19.06.2022 11:41

- Bir kursla hayatları değişti Düzce'de 11 yıl önce kayıt oldukları resim kursunda tanışan 10 kişilik arkadaş grubu, aradan yıllar geçmesine rağmen dostluk bağlarını hiç koparmadı.

- Bir kursla hayatları değişti

DÜZCE - Düzce'de 11 yıl önce kayıt oldukları resim kursunda tanışan 10 kişilik arkadaş grubu, aradan yıllar geçmesine rağmen dostluk bağlarını hiç koparmadı.

Düzce'de 2011 yılında gördükleri bir ilanla resim kursuna başlayan 10 kadın, hem sanatla tanıştı hem de aralarında hiç kopmayan bir arkadaşlık bağı kurdu. 11 yıldır birbirlerinden ayrılmayan kadınlar, resim alanında birer usta oldu. Yıllar içinde farklı kurumlarda kurslara katılan kadınlar, şimdilerde ise Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda resim yapmaya devam ediyor.

"Bir arada olduğumuz için mutluyuz"

Arkadaş grubundan hiç ayrılmadığını söyleyen Derya Uçan, "11 yıldır birlikteyiz. Güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Her şeyi paylaşıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Resimler yapıyoruz, bir arada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Resim yapmanın kendisine iyi geldiğini belirten Uçan, "Resim beni rahatlatıyor, keyif alıyorum. Ortaya çıkan eserler hoşuma gidiyor. Yapabildiğimi düşünüyorum, zevk alıyorum. Resim, hayata daha pozitif bakmamı sağlıyor" diye konuştu.

"Aile gibi olduk"

11 yıldır resim yaptıklarını ifade eden Selda Kap ise "Dostluğumuz, devlet okulunda bir ilanla başladı. İlanı okuduk ve kursa kayıt olduk. Birbirimize destek oluyoruz. Dostlukta çok önemli ama bir aile gibi olduk. Birbirimizin eksiğini tamamlıyoruz. Resimlerimizi tamamlamada birbirimize yardımcı oluyoruz. Resim yapmak beni motive ediyor. Ortaya güzel bir şey çıkarttığımızda mutlu oluyoruz. 'Biz bunu yaptık, başardık' diyerek mutlu oluyoruz. Zaten bizler kursa hobi olarak geliyoruz. Hobi olarak yaptığımız içinde daha bir aşkla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurslarımız çok keyifli geçiyor"

Kurs öğretmeni Hilal Eren de, "Ben bu sene grubumuzun içine katıldım. Bir senedir birlikteyiz. Öncelikle çok keyifliler. Zaten 10 yıllık birliktelikleri var bu sebeple resim hakkında çok bilgililer. Benim hem öğrencilerim hem de annelerim oldular. Benim için onlarla resim yapmak çok daha farklı bir duygu taşıyor. Burası çokta keyifli. Bu sınıfa girdikten sonra hepimiz için farklı bir dünya açılıyoruz. Burada hep birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bir kursla hayatları değişti - Son Dakika

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