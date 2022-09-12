Biser Mutlu, sokak dansı dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Biser Mutlu, sokak dansı dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek

12.09.2022 13:02
Biser Mutlu, sokak dansı dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül'de Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül'de Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. 16 dansçının performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdiği yarışmanın finalinde Biser Bayram Mutlu, seyirci oylarıyla birinci seçildi. Yarışmanın birincisi olan Biser, Aralık ayında Güney Afrika'da gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 10 Eylül Cumartesi günü Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okudu. Pistte hünerlerini sergileyen dansçılar, doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurdu. 800'den fazla izleyici, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanarak performansların sonunda kazananı belirledi.

Dansçıların kozlarını paylaştığı ve nefes nefese seyredilen final mücadelesinin sonunda oyların çoğunluğunu alan Biser Bayram Mutlu birinci olarak, dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Dikkat çekici performansıyla seyircinin beğenisini kazanan Biser Mutlu, "Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi toplayan Red Bull Dance Your Style'da yarışmak benim için çok önemliydi. Türkiye finalinin birincisi olmaktan çok mutluyum. Aralık ayında Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'ne kadar disiplinli bir şekilde antrenmanlarımı yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Heyecanım çok büyük, umarım orada da ülkemizi gururlandırma imkanı bulurum" dedi.

DÜNYA FİNALİ 10 ARALIK'TA GÜNEY AFRİKA'DA

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın dünya finali Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 10 Aralık tarihinde düzenlenecek. Dünyanın her yerinden katılan yetenekli dansçılar en iddialı hareketlerini ve hünerlerini izleyiciyle paylaşma fırsatı bulacak.


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Kaynak: DHA

Redbull, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Biser Mutlu, sokak dansı dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biser Mutlu, sokak dansı dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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