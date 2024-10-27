Bisiklet Güvenliği İçin BİKTED Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bisiklet Güvenliği İçin BİKTED Projesi

Bisiklet Güvenliği İçin BİKTED Projesi

Recep Aydar, Konya'da bisiklet trafik etki düzeyi projesi ile güvenli ulaşımı artırmayı hedefliyor.

27.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan Recep Aydar, bisiklet kullanıcılarının daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için Bisiklet Trafik Etki Düzeyi (BİKTED) Projesi'ni geliştirdi.

Aydar, bisikletin sürdürülebilir ulaşım alanında büyük öneme sahip olduğunu, bu nedenle daha rahat ve güvenli şekilde daha fazla insan tarafından kullanılmasına katkı sağlamak için bu projeyi geliştirdiğini söyledi.

Projeyi uygulamak için Türkiye'nin 635 kilometre ile en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'yı tercih ettiğini dile getiren Aydar, "Konya, bisiklet kültürü açısından Türkiye'de en önde olan şehir. Şehrin daha da ileriye gitmesi, Avrupa ve dünya normlarında kendine yer bulması için Konya'yı seçtik." dedi.

Deney bisikletiyle toplanan veriler titizlikle işleniyor

Aydar, deney bisikletini yaklaşık bir yılda tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bisiklet kullanım oranını artırmak için ülkeler ve şehirlerin yaptığı şey; veri almak. Veri alıyorsunuz ve mevcut durumu görerek daha ileriye gidebiliyorsunuz. Biz de veri alma sürecine geçtik. Konya özelinde şehrin bisiklet kullanımını daha ileriye götürmek ve daha güvenli bisiklet kullanımını ortaya koymak için çalışma yapıyoruz. Bütün parametreleri bir araya getirerek trafikten kaynaklı stres seviyesini, ses, boşluk mesafesi, parklanma, trafik işaretleri, ivme ve kavşaklardaki geçiş durumlarını ele alıyoruz."

"Amacımız bisiklet yollarını daha güvenli hale getirmek"

Deney bisikletinin tüm verileri titizlikle kaydettiğini vurgulayan Aydar, "Bu kayıtlarımızla mevcut güzergahlarda koridor ve kavşak özelinde bir çalışma yapıyoruz. Bu güzergahlardan özellikle sabah ve akşam saatlerinde veri alıyoruz. Bu aldığımız verileri ayrılmış bisiklet yollarında bisiklet şeritlerinde ve karma trafikte, hiç bisiklet altyapısı olmayan yollarda yapıyoruz. Amacımız bisiklet yollarını daha güvenli, bisiklete daha çok binilebilir hale getirmek. Konya Büyükşehir Belediyemize nasıl katkıda bulunabiliriz? Diğer şehirlerimize de nasıl örnek olabiliriz? Bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Aydar, proje ile Türkiye'de bisiklet kullanımını, yayalaşmayı, aktif hareketlilik ve sürdürebilir ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bisiklet Güvenliği İçin BİKTED Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bisiklet Güvenliği İçin BİKTED Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.