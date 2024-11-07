Bişkek'te Türk Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bişkek'te Türk Kültür Merkezi Açıldı

Bişkek\'te Türk Kültür Merkezi Açıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde 92. Türk Kültür Merkezini açtı.

07.11.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YUNUS Emre Enstitüsü, yurt dışında faaliyet gösteren kültür merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Türk kültürünü, sanatını tanıtmak ve kültürel diplomasiyi güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri'nin 92'ncisinin açılışı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kurduğu Türk Kültür Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve çok sayıda konuk katıldı. Yunus Emre Enstitüsü'nün Bişkek'te açtığı Türk Kültür Merkezi, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel iş birliğini geliştirmek adına atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Merkez, Türk dili, kültürü ve sanatının tanıtılacağı, geniş kapsamlı etkinliklerin düzenleneceği bir buluşma noktası olacak. Bişkek'teki Türk Kültür Merkezi, Türkçe dil kurslarından kültürel etkinliklere, seminerlerden sanatsal sergilere kadar çeşitli faaliyetlerle Kırgız halkına hizmet vermeyi amaçlıyor.

'KÖKLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENECEK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bişkek'te açılan Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin Türkiye ve Kırgızistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, güçlü bir gelecek inşa etmek için sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Ersoy ayrıca, Türkiye'nin Kırgızistan'da eğitim alanında yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, bu gençlerin Türk dünyasının geleceği olduğuna inandıklarını ifade etti.

'TÜRK DİLİ DÜNYAYA TANITILIYOR'

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Bişkek Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, enstitünün ilk kez 2009 yılında Saraybosna'da açtığı merkezle başlayan kültür diplomasisi yolculuğunda, bugün dünya genelinde 60'tan fazla ülkede 90'dan fazla temsilciliğe ulaştığını vurguladı. Bu merkezlerde Türk dilinin, kültürünün ve sanatının dünyaya tanıtıldığını belirtti. Aliy, Bişkek'teki yeni merkezin Türkiye ve Kırgızistan'ın ortak tarihi ve kültürel mirası çerçevesinde dostlukları pekiştireceğini ifade etti. Yunus Emre'nin 'ben gelmedim dava için, benim işim sevi için' anlayışını rehber alarak Türk ve Kırgız kültürlerini dünyaya tanıtma amacı güttüklerini dile getiren Aliy, bu açılışta emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Yunus Emre Enstitüsünün Bişkek'te açtığı bu merkez, sadece bir kültür merkezi olmanın ötesinde, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Kültür merkezi, Türk ve Kırgız halkları arasında dostluk köprüleri kurarak, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkı sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler sunacak. Bu merkezin, Kırgızistan'da Türkçe öğrenmek isteyenlerin ve Türk kültürüne ilgi duyanların yeni adresi olması bekleniyor. Yurt dışındaki kültür merkezleri ile dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Kırgızistan'da yaptığı açılış ile 68 ülkede 92 kültür merkezine ulaşmıştır.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kırgızistan, Türkiye, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bişkek'te Türk Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bişkek'te Türk Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.