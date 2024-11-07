Bişkek\'te Türk Kültür Merkezi Açıldı

Kültür Sanat

YUNUS Emre Enstitüsü, yurt dışında faaliyet gösteren kültür merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Türk kültürünü, sanatını tanıtmak ve kültürel diplomasiyi güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri'nin 92'ncisinin açılışı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kurduğu Türk Kültür Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve çok sayıda konuk katıldı. Yunus Emre Enstitüsü'nün Bişkek'te açtığı Türk Kültür Merkezi, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel iş birliğini geliştirmek adına atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Merkez, Türk dili, kültürü ve sanatının tanıtılacağı, geniş kapsamlı etkinliklerin düzenleneceği bir buluşma noktası olacak. Bişkek'teki Türk Kültür Merkezi, Türkçe dil kurslarından kültürel etkinliklere, seminerlerden sanatsal sergilere kadar çeşitli faaliyetlerle Kırgız halkına hizmet vermeyi amaçlıyor.

'KÖKLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENECEK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bişkek'te açılan Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin Türkiye ve Kırgızistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, güçlü bir gelecek inşa etmek için sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Ersoy ayrıca, Türkiye'nin Kırgızistan'da eğitim alanında yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, bu gençlerin Türk dünyasının geleceği olduğuna inandıklarını ifade etti.

'TÜRK DİLİ DÜNYAYA TANITILIYOR'

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Bişkek Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, enstitünün ilk kez 2009 yılında Saraybosna'da açtığı merkezle başlayan kültür diplomasisi yolculuğunda, bugün dünya genelinde 60'tan fazla ülkede 90'dan fazla temsilciliğe ulaştığını vurguladı. Bu merkezlerde Türk dilinin, kültürünün ve sanatının dünyaya tanıtıldığını belirtti. Aliy, Bişkek'teki yeni merkezin Türkiye ve Kırgızistan'ın ortak tarihi ve kültürel mirası çerçevesinde dostlukları pekiştireceğini ifade etti. Yunus Emre'nin 'ben gelmedim dava için, benim işim sevi için' anlayışını rehber alarak Türk ve Kırgız kültürlerini dünyaya tanıtma amacı güttüklerini dile getiren Aliy, bu açılışta emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Yunus Emre Enstitüsünün Bişkek'te açtığı bu merkez, sadece bir kültür merkezi olmanın ötesinde, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Kültür merkezi, Türk ve Kırgız halkları arasında dostluk köprüleri kurarak, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkı sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler sunacak. Bu merkezin, Kırgızistan'da Türkçe öğrenmek isteyenlerin ve Türk kültürüne ilgi duyanların yeni adresi olması bekleniyor. Yurt dışındaki kültür merkezleri ile dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Kırgızistan'da yaptığı açılış ile 68 ülkede 92 kültür merkezine ulaşmıştır.