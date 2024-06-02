Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Yoğun Ziyaretçi Akını Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Yoğun Ziyaretçi Akını Yaşıyor

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Yoğun Ziyaretçi Akını Yaşıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı, bu yılın ilk 5 ayında 103 bini aşkın ziyaretçi çekerek, son zamanların en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan tarihi mezarlığa, yıl başından bu yana yurdun dört bir yanından ve yurt dışından 103 bini aşkın ziyaretçi geldi.

02.06.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, bu yılın ilk 5 ayında 103 bini aşkın ziyaretçi çekerek, son zamanların en yoğun dönemlerinden birini yaşadı.

Uluslararası Cittaslow İcra Kurulunca 2019 yılında "Sakin Şehir" olarak kabul edilen Ahlat'ta 210 dönümlük alana kurulu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle turizm hareketliliği arttı.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mezarlığa, yıl başından bu yana yurdun dört bir yanından ve yurt dışından 103 bini aşkın ziyaretçi geldi.

Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak da nitelendirilen tarihi mekana gelen ziyaretçiler hem üzerlerindeki kabartmalar, motifler, işlemeler ve kitabelerle sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi hem de bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı.

"Mezarlık, Bitlis turizmi açısından çok önemli bir yer"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine, geçen yılın ilk 5 aylık döneminde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı 40 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yılın aynı döneminde daha çok ziyaretçiye ulaşıldığını söyledi.

Bitlis'in turizm açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Eker, "Kentin en önemli mekanlarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçen yıl 190 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu yılın ilk 5 ayında ise ziyaretçi sayımız 103 bini aşmış durumda." dedi.

Kentte kışın uzun sürdüğünü, kar örtüsünün kalkmasıyla turizmdeki hareketliliğin arttığını anlatan Eker, şöyle konuştu:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bitlis turizmi açısından çok önemli bir yer. Geçen yıl 190 bin olan ziyaretçi sayımızın çok üstünde ziyaretçi alacağımızı tahmin ediyoruz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ağustosta Malazgirt Zaferi kutlamalarından dolayı buraya ziyaretçi akını oluyor. Ziyaretçilerin rahat edebilmesi için mezarlıkta 18 bin metrekare peyzaj ve yürüyüş yolları yapıldı. Mezarlık hem UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alması hem de ziyaret edilen yerlerin başında gelmesi açasından önemli bir yer."

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman da Ahlat'ın turizmde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

İlçedeki tarihi mekanlara turistlerin akın ettiğini dile getiren Adıyaman, "Ahlat'ta bu yıl daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Sakin Şehir Ahlat, her yıl turist sayısını artırıyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Harabeşehir, Kayı Mezarlığı ve kanyonlarımız ilgi odağı olmaya devam ediyor." dedi.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Özgür Özel, Ahlat'ın tarihte çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

Mezarlık ziyaretinde kendisini geçmişe gitmiş gibi hissettiğini anlatan Özel, "Ahlat, turistik açıdan gelişen bir yer. 10 yıl önce geldiğimde buralar kötü durumdaydı. Yürüyüş parkuru yoktu, mezarlar bu kadar bakımlı değildi. Şu anda çok iyi durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyorum. İyi yatırım yapmışlar. Yıllar içinde bu yatırımlar çoğalacak ve burası daha çok turist çekecektir. Türklerin ilk yaşayışı hakkında fikir sahibi olmak isteyenler burayı ziyaret edebilirler." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Mahmut Kılıç da ilk kez gördüğü Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Bitlis, turist, Ahlat, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Yoğun Ziyaretçi Akını Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:41 İstanbul’da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
13:53 Mourinho, Bellingham ile Fenerbahçe hakkında konuştu Mourinho, Bellingham ile Fenerbahçe hakkında konuştu
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 14:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Yoğun Ziyaretçi Akını Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement