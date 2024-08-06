Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlanıyor

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşü ile başladı. 'Büyük Bitlis Buluşması' adı altında düzenlenen etkinlikler kortej yürüyüşünün ardından çevre illerden gelen stantları gezilmesiyle devam etti.

06.08.2024 19:34
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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlanıyor

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşü ile başladı.

"Büyük Bitlis Buluşması" adı altında düzenlenen etkinlikler kortej yürüyüşünün ardından çevre illerden gelen stantları gezilmesiyle devam etti.

"Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında etkinlikler düzenlediklerini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bu uygulamanın her yıl devam edeceğini söyledi.

Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Bitlis'in 108. yıl dönümünü kutluyoruz. 2019'dan bugüne kadar geleneksel Bitlis buluşmaları adı altında geleneksel hale getirdik. Sünnet şöleni, yemek yarışması ve konserler gibi etkinliklerle 3 günlük festival havasına Bitlis'i sokuyoruz. Bu yılın en önemli teması Filistin, bizler buradaki hayır çarşımızı Filistin yararına kurduk. Buradan gelen gelirleri Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız. Her yıl yüzlerce çocuğumuzu sünnet ettiğimiz gibi yine bu yıl da aynı şekilde sünnet şölenimiz olacak. Çocuklarımızın eğlenmesi için şişme oyun grupları ve palyaço gösterileri olacak. Aynı zamanda Bitlis'imizi olmazsa olmazı ve kültürümüzün geniş bir yelpazesi olan yöresel yemeklerimizin yarışması yapılacak. Bundan da çok mutluyuz çünkü çok büyük bir katılım oluyor. Yine 3 gün boyunca tanınmış sanatçılarımızın katıldığı konserlerimiz olacak. Burada açtığımız belediye stantlarımız ve illerimizden gelen stantlar var. Bunu geleneksel hale getirdik. Bitlis'i tanıtım konusunda bir şeyler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Her yıl bu etkinliklerin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İhlasiye Medresesi önünde yapıldığını belirten Tanğlay, buradaki onarımdan dolayı bu yıl Mevlana Millet Bahçesi'ni tercih ettiklerini söyledi.

Tanğlay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle Bitlis'in şu beş yıldaki değişim ve dönüşümüne aynı şekilde bu festivallerle de katlı sağlamak istiyoruz. İnsanlarımızın da büyük bir ilgisi var. Bu festivali yeni yaptığımız Mevlana Millet Bahçemizde yapıyoruz. Burasıyla ilgili basında ve sosyal medya farklı söylemler oldu. İhlasiye Medresesi'nin önünde neden olmadı diye. Orada bir onarım var. Bu konserleri bu etkinliği yapamazdık. Çünkü bir tehlike vardı, onun için bu sene buraya aldık. İnşallah bu yıl da çok güzel olacağına inanıyoruz. Çok da büyük katılım var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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