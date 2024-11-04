Blue, İstanbul'da Konser Verecek! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Blue, İstanbul'da Konser Verecek!

Blue, İstanbul\'da Konser Verecek!

İngiliz müzik grubu Blue, 5-6 Mart 2025'te İstanbul Kongre Merkezi'nde iki konser verecek.

04.11.2024 12:46
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Efsanevi İngiliz müzik grubu Blue, İstanbul'a geliyor

İSTANBUL, - Kendilerine has tarzlarıyla pop, rock ve soul'u harmanlayarak büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen İngiliz müzik grubu Blue, 2 konser için İstanbul'a gelecek.

Müzik dünyasında oldukça özel bir yere sahip olan Blue, 5 ve 6 Mart 2025'te İstanbul Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

2001 yılında kurulan İngiliz grubun İstanbul konserlerinin biletleri Bubilet'ten satışa sunuldu.

Bir dönemi etkisi altına alan İngiliz pop grubu Blue, "All Rise", "If You Come Back" ve "U Make Me Wanna" gibi sevilen parçalarını seslendirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Blue, İstanbul'da Konser Verecek! - Son Dakika

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