Bodrum'da "4. Uluslararası Peynir Festivali" başladı - Son Dakika
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Bodrum'da "4. Uluslararası Peynir Festivali" başladı

07.04.2022 16:05

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün sürecek "4. Uluslararası Peynir Festivali" başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün sürecek "4. Uluslararası Peynir Festivali" başladı.

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliğince, ilçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin birçok bölgesinden peynir üreticileri destek verdi. KKTC ve İtalya'dan peynir ustaları, festivale konuk olarak katıldı.

Anadolu'nun farklı bölgelerinde üretilen yöresel peynir çeşitlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu festivale, ilçe sakinleri ve tatilciler ilgi gösterdi.

Kaymakam Bilgehan Bayar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kalabalıklaşan dünyada gıdanın değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bayar, sağlıklı ve güzel hayat sürmek için yavaş tüketme ve yaşama tavsiyesinde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu ilçede doğup büyümüş biri olarak hep tarımın içerisinde bulunduğunu ve doğal beslendiğini ifade etti.

Ailesinin geçmiş yıllarda hayvancılıkla uğraştığını belirten Aras, "Hep doğal yedik içtik. Sağlıklıysak buna borçluyum. Bunu Bodrum'da yaşadık. Turizm Bodrum'a bundan sonra geldi. Yaptığımız yerel festivaller Bodrum için ve yereli korumak için çok önemli." diye konuştu.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, 10 Nisan'da sona erecek.

Bodrum'da 4. Uluslararası Peynir Festivali başladı
Bodrum'da 4. Uluslararası Peynir Festivali başladı
Bodrum'da 4. Uluslararası Peynir Festivali başladı

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alışveriş, Bodrum, İtalya, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da '4. Uluslararası Peynir Festivali' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da "4. Uluslararası Peynir Festivali" başladı - Son Dakika
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