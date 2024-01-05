Bodrum\'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Kermesi Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Gazze İçin Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi.

Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde Bodrum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bodrum Şubesi tarafından geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere kermes gerçekleştirildi.

TDV Kadın ve Gençlik Kolları'nın da katkılarıyla yapılan etkinliğe ilgi yoğun oldu. Kermese, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı'nın da arasında olduğu yetkililer de katıldı.

İbrahim Kapancı, gazetecilere, İlçe Müftülüğü ile TDV Bodrum Şubesi olarak Filistin yararına hayır çarşısı organize ettiklerini belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.