Bodrum'da görme engelli 6 kedi için bakımevi açıldı, açılışta özel bireylere destek vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da görme engelli 6 kedi için bakımevi açıldı, açılışta özel bireylere destek vurgusu

Bodrum\'da görme engelli 6 kedi için bakımevi açıldı, açılışta özel bireylere destek vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görme engelli kedilerin bakım ve rehabilitasyonu için inşa edilen merkez açıldı. 11 aydır bakılan 6 görme engelli kedinin getirildiği tesis, Ortakent Özel Çocuklar Yaşam ve Sanat Merkezi'ndeki özel bireylerin rehabilitasyonunu da destekleyecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görme engelli kedilerin bakım ve rehabilitasyonu için inşa edilen merkezin açılışı yapıldı.

Bodrum Yalıkavak Lions Kulübü ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen bakımevinin açılışı için Ortakent Özel Çocuklar Yaşam ve Sanat Merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Önceki yıl düzenlenen "Köpek Güzellik Yarışması"ndan elde edilen gelirle hayata geçirilen proje kapsamında, 11 aydır özenle bakılan 6 görme engelli kedi de merkeze getirildi.

Tesis, aynı zamanda okulda eğitim gören özel bireylerin rehabilitasyon süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Projenin sürdürülebilirliği ve güvenliği için alanında uzman kurumlarla işbirliği de yapıldı.

Bodrum Yalıkavak Lions Kulübü Dönem Başkanı Mesut Örün, çocukların vicdanına dokunmayı ve iyilik aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Kültür Sanat, Bodrum, Muğla, kedi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da görme engelli 6 kedi için bakımevi açıldı, açılışta özel bireylere destek vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:38:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da görme engelli 6 kedi için bakımevi açıldı, açılışta özel bireylere destek vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement