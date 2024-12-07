Bodrum'da Sanat Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Sanat Çalıştayı Düzenlendi

Bodrum\'da Sanat Çalıştayı Düzenlendi

11. Bodrum Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı, çeşitli üniversitelerin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

07.12.2024 16:50
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "11. Bodrum Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı yapıldı.

Bodrum Sağlık Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen çalıştayda, "Seramik Sıraltı Dekor Tekniği, Tekstil Baskı, Heykel Çalışmaları, Dijital Sanat ve Mozaik Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyelerinde eğitmenler Sema Sakar Akkız, Sedat Çayır ve Ezgi Bal yönetiminde gerçekleşen programda, farklı tasarımlar geliştirilebilmesi ve özel gereksinimli bireylerin sanata dair vizyonlarının genişletilmesi amaçlandı.

Çalıştayda, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden seramik, tekstil tasarım, grafik tasarım ve dijital sanat ve mozaik alanlarında çalışan deneyimli akademisyen ve sanatçılar da yer aldı.

Vakıf Başkanı Numan Balaban, 143 katılımcıyla beş gün süren çalıştayın güzel geçtiğini ifade ederek, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de arasında olduğu protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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