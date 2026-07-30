Bodrum\'da Uluslararası Müzik Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Hollandalı caz grubu Loek van den Berg Quintet ile İranlı Donavazi Projesi müzikseverlerle buluştu.

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu destekleriyle düzenlenen festivalin "Suda" sahnesindeki konserde, Loek van den Berg Quintet grubu albümlerindeki eserleri seslendirdi.

Aynı sahnede iki gün sonra yer alan piyanist Mazyar Younesi ile davulcu Rouzbeh Fadavi'den oluşan İranlı "Donavazi Projesi" ise çağdaş caz ile Orta Doğu ritimlerini harmanlandığı doğaçlama performans sergiledi.

Festival kapsamındaki etkinlikler, ağustos ayında 25 asırlık Antik Taş Ocağı'ndaki "Taşta" konserleri başlığı altında Portekizli piyanist Vasco Dantas'ın performansıyla devam edecek.