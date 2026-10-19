Bodrum\'da Vanlılar Gecesi\'nde farklı partilerden siyasiler ve yüzlerce Vanlı buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Vanlılar Gecesi'nde farklı siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce Vanlı bir araya geldi. Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bulunan Azka otelde gerçekleştirilen geceye TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı, Van'ın kendileri için yalnızca doğup büyüdükleri bir şehir değil, aynı zamanda ailelerini, geçmişlerini ve kültürel değerlerini taşıyan bir şehir olduğunu belirterek Bodrum'da yeni bir yaşam kuran Vanlılar'ın geleneklerini yaşatmasını tavsiye etti.

Mandalinci ve Aras'tan kardeşlik vurgusu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, farklı şehirlerden gelen insanların Bodrum'un kültürel zenginliğini oluşturduğunu belirterek, "Hep birlikte güzeliz, hep birlikte güçlüyüz, hep birlikte kardeşiz" mesajını verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Vanlıların uzun yıllardır Bodrum'un sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Vanlıların kentin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Aras, bu tür buluşmaların geleneksel hale gelmesini ve iki kent arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

"Çökertme" türküsünün Halil'i Vanlı çıktı

Oldukça samimi bir ortamda geçen vanlılar gecesinde AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da konuşmasında Bodrum'la özdeşleşen "Çökertme" türküsünün hikayesini anlattı. Türküdeki Halil karakterinin Van'ın Erciş ilçesinden olduğunu belirten Türkmenoğlu, bu anlatımla Van ve Bodrum arasındaki kültürel bağa dikkat çekti.