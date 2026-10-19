Bodrum'da Vanlılar Gecesi'nde farklı partilerden siyasiler ve yüzlerce Vanlı buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum'da Vanlılar Gecesi'nde farklı partilerden siyasiler ve yüzlerce Vanlı buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum\'da Vanlılar Gecesi\'nde farklı partilerden siyasiler ve yüzlerce Vanlı buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da düzenlenen Vanlılar Gecesi'nde farklı siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce Vanlı bir araya geldi. Gecede AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Çökertme türküsündeki Halil'in Van'ın Erciş ilçesinden olduğunu söyleyerek kültürel bağa dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Vanlılar Gecesi'nde farklı siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce Vanlı bir araya geldi. Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bulunan Azka otelde gerçekleştirilen geceye TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı, Van'ın kendileri için yalnızca doğup büyüdükleri bir şehir değil, aynı zamanda ailelerini, geçmişlerini ve kültürel değerlerini taşıyan bir şehir olduğunu belirterek Bodrum'da yeni bir yaşam kuran Vanlılar'ın geleneklerini yaşatmasını tavsiye etti.

Mandalinci ve Aras'tan kardeşlik vurgusu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, farklı şehirlerden gelen insanların Bodrum'un kültürel zenginliğini oluşturduğunu belirterek, "Hep birlikte güzeliz, hep birlikte güçlüyüz, hep birlikte kardeşiz" mesajını verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Vanlıların uzun yıllardır Bodrum'un sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Vanlıların kentin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Aras, bu tür buluşmaların geleneksel hale gelmesini ve iki kent arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

"Çökertme" türküsünün Halil'i Vanlı çıktı

Oldukça samimi bir ortamda geçen vanlılar gecesinde AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da konuşmasında Bodrum'la özdeşleşen "Çökertme" türküsünün hikayesini anlattı. Türküdeki Halil karakterinin Van'ın Erciş ilçesinden olduğunu belirten Türkmenoğlu, bu anlatımla Van ve Bodrum arasındaki kültürel bağa dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Kayhan TürkmenoğluKültür SanatMilletvekiliEtkinliklerAK PartiBodrumGüncelKültürYaşamErcişVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:27:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Vanlılar Gecesi'nde farklı partilerden siyasiler ve yüzlerce Vanlı buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei