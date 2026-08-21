Bodrum'da Varyon Quartet Sahne Aldı - Son Dakika
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Bodrum'da Varyon Quartet Sahne Aldı

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23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Varyon Quartet performans sergiledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Almanya merkezli yaylı çalgılar topluluğu "Varyon Quartet" sahne aldı.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin "Taşta" serisi konserleri, uluslararası kadrosuyla dikkati çeken "Varyon Quartet" ile devam etti.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki tarihi taş ocağında gerçekleştirilen konserde birinci kemanda Sofiko Tchumburidze, ikinci kemanda Kyota Kakiuchi, viyolada Arda Aykut ve viyolonselde Syon Najman'dan oluşan grup dinleyici karşısına çıktı.

Japonya ve Almanya'da aldıkları derecelerle adından söz ettiren genç dörtlü, konserin ilk yarısında W.A. Mozart'ın "String Quartet No. 19 in C major, K. 465 (Dissonance)" adlı eserini icra etti. Aranın ardından devam eden programın ikinci bölümünde ise J. Brahms'ın "String Quartet No. 1 in C minor, Op. 51, No. 1" yapıtı seslendirildi.

Tarihi mekandaki performanslarıyla beğeni toplayan "Varyon Quartet", konserin sonunda klasik müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Varyon Quartet Sahne Aldı - Son Dakika

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