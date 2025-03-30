Bolu'da Tarihi Camide Bayramlaşma Geleneği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da Tarihi Camide Bayramlaşma Geleneği

Bolu'da Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar, Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde bayramlaştı.

30.03.2025 14:03
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Bolu'da tarihi camide bayramlaşma geleneği

BOLU - Bolu'da Ramazan Bayramı namazında camileri dolduran vatandaşlar, Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde bayram geleneğini gerçekleştirdi.

Bolu'da sabah erken saatlerde vatandaşlar bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle geleneksel bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Mudurnu ilçesinde ise yıllardır devam eden bayramlaşma geleneği gerçekleştirildi. Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde kılınan bayram namazının ardından camide ilahiler ve dualar okundu. Duaların ardından cami içerisinde daire şeklinde dizilen vatandaşlar birbiriyle bayramlaştıktan sonra aileleriyle bayramlaşmak üzere evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

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