Bolu'ya 2.3 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'ya 2.3 Milyon Ziyaretçi

Bolu\'ya 2.3 Milyon Ziyaretçi

Bolu, doğal güzellikleriyle geçen yıl nüfusunun 7 katı kadar ziyaretçi ağarladı.

09.01.2025 11:47
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"Doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu, tabiat ve milli parklarıyla geçen yıl nüfusunun 7 katı ziyaretçiyi ağırladı.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kentteki Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı, doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan 324 bin 789 nüfuslu Bolu, geçen yıl tabiat ve milli parklarıyla 2 milyon 303 bin 762 ziyaretçi çekti.

Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret eden 1 milyon 490 bin 302, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezen 524 bin 251 ile Yedigöller Milli Parkı'na gelen 289 bin 209 ziyaretçi, doğayla iç içe vakit geçirdi.

"İlgi günden güne artıyor"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, konumu itibarıyla geniş kitleye hitap eden Bolu'nun sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğaseverlerin öncelikli tercihleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kentteki tabiat ve milli parkların yoğun ilgi gördüğünü belirten Ergül, "Bu ilgi günden güne artarak devam ediyor. Gelecekte daha da iyi olacak. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar alanlarına 2 milyonu aşan ziyaretçi geldi. Yedigöller, Gölcük ve Abant'a misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.

Ergül, ziyaretçi sayısının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl da iyiydi ama bu sene daha yüksek ziyaretçi beklentimiz var." dedi.

Bolu'nun "doğanın kalbi" konumunda olduğunu ifade eden Ergül, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen doğal alanların sakin ve huzurlu ortamıyla ziyaretçileri etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'ya 2.3 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika

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