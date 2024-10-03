Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film

Sinema salonlarında 6 yerli, 1 yabancı film vizyona giriyor. Öne çıkanlar: 'Joker: İkili Delilik'.

03.10.2024 11:18
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Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, dramdan animasyona altısı yerli, 7 film vizyona girecek.

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram ağırlıklı müzikal film " Joker: İkili Delilik" izleyiciyle buluşacak.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor.

Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.

"Güzel Bir Rüya"

Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "Güzel Bir Rüya" komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Yiğit Nayır ve Mert Nayır'ın Uzerli'ye eşlik ettiği, Alp Kamber yönetmenliğindeki film, 2005 yazında küçük bir kasabada yaşayan iki çocuktan birinin aşık olduğu film yıldızı Meryem'e ulaşmak için Samsun Ladik'ten İstanbul'a uzanan zorlu yolculuğunu anlatıyor.

"Tezgah"

"Tezgah" filminin yönetmen koltuğunda Erkan Kolçak Köstendil ile Kadir Çermik oturuyor.

Gerilim ve komedi karışımı filmin başrollerinde Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Şinasi Yurtsever oynuyor.

"Leydi Di"

Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan ve Muharrem Türkseven'in rol aldığı "Leydi Di" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Kamil Aydın'ın yönettiği film, bir yeminli mali müşavirin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Yaren Leylek"

Onur Uzun'un yönettiği "Yaren Leylek", genç Adem'in büyük anne ve dedesinin evinde tanıştığı leylek Yaren ile arkadaşlarının atıldığı maceraları konu ediniyor.

Filmin başrollerini Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir paylaşıyor.

"Karanlığın Öfkesi"

Okan Kara'nın yönettiği, Osman Cavcı, Seval Arun ve Mehmet Özcan Varaylı'nın rol aldığı "Karanlığın Öfkesi", korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Pırıl: Sayıların Gizemi"

Fatih Bezirgan'ın çektiği animasyon film "Pırıl: Sayıların Gizemi", Pırıl ve arkadaşlarının dünyayı yaşanan kargaşadan kurtarmak için atıldığı maceraları konu alıyor.

Kaynak: AA

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