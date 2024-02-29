Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 9 film vizyona girecek. Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux'u bir araya getiren 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' izleyici ile buluşacak. Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yapım, macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Film, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini odağına alıyor. Ailesini hedef alan komploculara karşı intikam savaşı başlatan ve bu süreçte, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştiren Atreides, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. 'Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü' müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya'nın hikayesini işliyor. Kaya'nın müzik kariyerinin yanı sıra toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?' gibi pek çok soru cevaplandırılıyor. 'Senden Başka' başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın yer aldığı bir romantik komedi filmidir. 'İki Nehir Arasında' I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerin hikayesini anlatır. 'Şaşkın Damat' soy krizi nedeniyle başı derde giren bir doktor ve bu nedenle aileler arasında ortaya çıkan sorunları konu edinir. Haftanın korku ve gerilim filmleri 'Derin Tehlike' ve 'Sevgili David', animasyon filmleri ise 'Altın Gaga ve Macera Çetesi' ve 'Ayı Teddy'nin Maceraları'dır.

29.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 9 film vizyona girecek.

Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux'u bir araya getiren "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" izleyici ile buluşacak.

Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yapım, macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Film, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini odağına alıyor. Ailesini hedef alan komploculara karşı intikam savaşı başlatan ve bu süreçte, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştiren Atreides, zor bir seçimle karşı karşıya kalır.

"Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü"

Müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya'nın hikayesini işleyen "Son Şarkı-Ahmet'in Türküsü", sanatçının vatana dönüş hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Kaya'nın müzik kariyerinin yanı sıra toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, "Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?", "Neden Ahmet Kaya?", "Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?" gibi pek çok soru cevaplandırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmin başrollerinde Celil Nalçakan ile Ezgi Şenler yer alıyor.

"Senden Başka"

Başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın yer aldığı "Senden Başka", mükemmel başlayan bir ilk buluşmadan sonra birbirlerinden buz gibi soğuyan Bea ve Ben'in kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya'da bir düğünde bulmalarını konu alıyor.

Genç ikiliye Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp ve Darren Barnet'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor.

"İki Nehir Arasında"

Berfi Dicle Öğüt'ün çektiği "İki Nehir Arasında", I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerin hikayesini anlatıyor.

"Şaşkın Damat"

Rami Imam'ın yönettiği Mısır yapımı komedi filmi "Şaşkın Damat", soy krizi nedeniyle başı derde giren bir doktor ve bu nedenle aileler arasında ortaya çıkan sorunları konu ediniyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Scott Chambers ve Becca Hirani'nin yönettiği "Derin Tehlike", ailesini bir köpek balığı saldırısında kaybeden genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Augustus Prew, Justin Long ve Andrea Bang'ın rol aldığı John McPhail'in filmi "Sevgili David", çocuk görünümlü şeytani bir varlığın David adındaki bir adama musallat olması ve sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları

Dong Long ve Nigel W. Tierney'in sinemaya uyarladığı Çin yapımı "Altın Gaga ve Macera Çetesi" içgüdülerinin peşinden giden ve uçmayı öğrenen Altıngaga'nın, bazı sırları çözmek için kız kardeşiyle Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar vermesini ve şehri kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Norveçli yönetmen Andrea Eckerbom'un filmi "Ayı Teddy'nin Maceraları" çocuk izleyicilerin ilgisini çekmeye aday.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika

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