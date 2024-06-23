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Bu köyde asırlardır davul çalmak yasak

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyünde 'Gelin kayası Efsanesi'ne inanan köylüler, köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağını düşündükleri için düğünlerde asırlardır davul çalmıyorlar.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Taşlıca köyü, birçok farklı efsaneye ev sahipliği yapıyor. Gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiğini içeren Gelin kayası efsanesi de asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Köyde bulunan Gelin Kayası, adını sahip olduğu ilginç hikayeden alıyor. Kayanın görünümü, uzaktan bakıldığında at üzerindeki bir gelini anımsatıyor. Gelin Kayası'nın esrarengiz hikayesi, asırlar boyunca köylüler arasında aktarılan bir efsaneye dayanıyor.

Efsaneye göre, çok eski zamanlarda gelin alayı köyün içine doğru ilerlerken, bu sırada ibadet eden Oruç Gazi, davul zurna sesinden rahatsız oluyor. Yapılan uyarılara rağmen düğün alayı yoluna daha sık davul çalarak devam ediyor. Bu sırada davul çalmaya devam edildiği için orada bulunan herkes o an taşa dönüşüyor. Bu olaydan sonra bölgedeki halkın inancına göre düğünlerde davul çalınmaması geleneği oluşuyor. Bu gelenek asırlarca sürüyor. Hatta efsanenin bu şekilde sürmesi için türbeden gelen bir uyarı olduğuna inanıldığı dilden dile anlatılıyor.

Oruç Gazi'nin, Alaaddin Keykubat döneminde 1200'lü yıllar arasında yaşadığını belirten Taşlıca köyünde yaşayan Ali İhsan Gökmen, "Oruç Gazi, bu bölgelerde dini konuları işlemiştir. O dönemki evliyalarımızın bir kolu olan Oruç Gazi, bizim köyümüze Allah'ın takdiriyle nasip olmuş. Burada tekkesini kurmuştur ve yine burada talebeler yetiştirmiştir. Ondan dolayı bizim çok ilgi ve saygı duyduğumuz, bayramlarda, özle günlerde gelip ziyaret ettiğimiz, dua ettiğimiz büyük bir zattır" ifadelerini kullandı.

"Oruç Gazi İbadet ederken gelin alayı bu eğlencenin dozajını arttırıyor"

Köyde uzun yıllardır davul çalınmadığını ifade eden Taşlıca Köyü Muhtarı Birol Özdemir, "Efsane olarak tüm Türkiye'de biliniyor bu. Fakat bizim bildiğimiz, şu şekilde; burada yaşamış Oruç Gazi adında biri var, bir de annesi Kırmızı Ebe var. Oruç Gazi'miz ibadet halindeyken buradan gelin alayı geçiyor. Gelin alayı geçerken Oruç Gazi yaptığı ibadeti huşu içerisinde yapamıyor ve çok rahatsız oluyor. Bu arada da gelin alayı bu eğlencenin dozajını arttırıyor. Bunun üzerine Allah vasıtasıyla bu insanlar 3 defa uyarılıyor. Gelin alayı da yine bu uyarılara uymuyor ardından gelin alayının burada taş olduğuna inanılıyor" ifadelerini kullandı.

Gelin Kaya Efsanesi'nin anlatılırken yanlış anlaşılan noktaların olduğuna dikkati Çeken Özdemir, "Oruç Gazi'nin gelin alayını uyardığını ve daha sonra da bu uyarıların ardından eğlenceye devam edilmesi üzerine 'Allah sizi taş etsin' gibi bir beddua ettiği söyleniyor. Bu yanlış çünkü ermiş insanlar beddua etmezler. Burada rahatsız olunduğu için Allah tarafından gelin alayına ikaz geliyor. Oruç Gazi'nin bedduası yoktur" şeklinde konuştu.

"Burada düğünlerde asla davul çalınmaz"

Bu efsanenin Taşlıca Köyü'nün bir kültürü haline geldiğini de ifade eden Özdemir, "Biz burada davul çalmıyoruz. Mesela ben aracımla gelirken köyün girişine geldiğim zaman aracımın teybini kapatırım. Oruç Gazi'nin türbesine giderken veya Kırmızı Ebe türbesine giderken müzik sesini kısarız ve burada davul asla çalınmaz. Düğünlerde asla davul çalınmaz, eski Türk geleneğinden gelen sinsin oyunu oynanır, türlü eğlenceler yapılır düğün sahipleri arasında ama kesinlik davul çalınmaz. Geçmişte de 'bu köyde davul nasıl çalınmaz ben davul çalacağım' diyenlerin başına rivayete göre farklı musibetler gelmiş. Biz bunu yüzyıllardır, yaklaşık olarak 1200'lü yıllardan 2024'e kadar davul çalmama geleneğimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Geçmişte inanmayıp davul çalanlar felç oldu"

Geçmişte köyde davul çalmaya çalışanların başlarına türlü musibetlerin geldiğini söyleyen Hikmet Gökmen ise, "Davul zurna çalan bir komşumuz vardı. Davul ekibiyle bizim köyden geçerken bizim köyde davuluna vuruyor. 'Siz burada çok abartıyorsunuz böyle bir şey olmaz' diyerek davul çaldığını biliyoruz. Davulu çalıp ardından kendi köyüne gittiğinde adam rahatsız olup felç oldu ve o sürede hiç kalkmadan vefat ettiğini biliyoruz. Bizim yaşadığımız bir olay bu. Ben 1950 doğumluyum ve 10 ile 12 yaşlarımdayken bu mevzu meydana geldi. Sadece o adam çalmış o da rahatsız olmuş felç kalmış ve vefat ettiğini biliyoruz. Bu duyum değil bizim yaşlarımızdakilerin yaşadığı bir şey" dedi.