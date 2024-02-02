Bu müzeye gelenler Ahi Evran dönemini yaşıyor
Ahilik Müzesi'ni 4 ayda 50 bin kişi ziyaret etti
KIRŞEHİR - Kırşehir'de, geçtiğimiz yıl Eylül ayında açılan Ahilik Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeye gelenler 800 yıl önce yaşamış olan Ahi Evran dönemini yaşıyor.
Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve günümüze kadar ulaşan Anadolu'nun kültürel ve sosyal değerlerini barındıran Kırşehir Ahilik Müzesi, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla ön plana çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, müzenin 4 ay gibi kısa bir sürede 50 bin kişinin izlemesinin ve ziyaret etmesinin şehir için önemli bir rakam olduğunu söyledi. Temur; "Avrupa Ortaçağ yaşarken bizim insanımız 800 yıl önce Ahi Evran ile 32 esnafı teşkilatlandırdı. Türkiye'de bir çok bölgeden Gaziantep, Urfa, Antalya gibi şehre akın var. Ziyaretçiler müzeyi gezdikten sonra bölgenin büyük bir medeniyet projesi olduğu bilgisini veriyor" dedi. Konya'dan Kırşehir'e Ahilik Müzesi'ni gezmeye gelen bir vatandaş ise Ahi Evran ile ilgili anlatımları duyduğunu fakat müze alanının daha detaylı bilgi ve görsele sahip olduğunu aktardı. Kültürel manada müze gezisini önemli buluduğunu ifade eden ziyaretçi açıklamasında; "Geniş bilgiler alma imkanım oldu. Milletimiz özellikle esnafımız Ahilik Kültürünü benimsemeli ve öğrenmeli" diye konuştu.
Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatı ve esnaflık üzerine farklı obje, eşya, kıyafet, el yazması eserlerin sergilendiği müze, 800 yıllık Ahilik teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutuluyor. Kırşehir Ahilik Müzesi, 36'ncı Ahilik Haftası etkinliklerinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.
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