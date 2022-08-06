Bu orkestra bakırdan müzik ziyafeti veriyor

Bakır mutfak malzemelerini enstrümana dönüştürdüler

Tokmak: "Bakırdan müzik yapan ilk orkestra biziz"

GAZİANTEP - Gaziantep'te bakır mutfak malzemelerini enstrümana dönüştüren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin kurduğu orkestra, bakır eserlerle müzik yapıyor. Gaziantep'in iki kültürünü birleştirdiklerini söyleyen Ritim Perküsyon Öğretmeni İbrahim Tokmak, "Bakırdan müzik yapan ilk orkestra biziz" dedi.

Gaziantep'te bakırdan yapılan mutfak ürünlerini enstrümana dönüştüren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin 1 ay önce kurduğu orkestra, sahneye çıkmak için gün sayıyor. Konservatuvarın Ritim Perküsyon Öğretmeni İbrahim Tokmak'ın fikriyle harekete geçen öğrenciler, bakır mutfak gereçleriyle çalışmaya başladı. Gaziantep'te mutfaklarda kullanılan bakır kova, tas, tepsi ve kepçe gibi araç ve gereçleri müzik enstrümanına dönüştüren öğrenciler, bakırın yanına darbukayı da ekleyerek müzik ziyafeti veriyor.

Mutfak malzemeleri enstrüman oldu

Bir ay gibi kısa bir sürede bakır aletlerle farklı melodiler üretmeyi başaran orkestranın hedefi, repertuvarı genişleterek bir an önce konserlere hazır hale gelmek. Orkestranın bakır aletleri enstrümana dönüştürmesi görenleri şaşırtırken bakır aletlerle yapılan müzik büyük beğeni topluyor. Gaziantep'in bakırcılık kültürüyle müzik kültürünü birleştirdiklerini ifade eden orkestranın kurucusu Ritim Perküsyon Öğretmeni İbrahim Tokmak, Şahinbey Belediyesi konservatuvar öğrencilerinin bakırdan müzik yapmayı başaran ilk orkestra olma başarısını gösterdiğini söyledi.

"Bakırdan müzik yapan ilk orkestra biziz"

Gaziantep'in sanat ve gastronomi şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir müzik şehri olduğunu paylaşan öğretmen Tokmak, 600 yıllık bir geçmişe sahip olan bakırcılar çarşısının Gaziantep'te olduğunu hatırlattı. Bakırcılığın Gaziantep'te önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tokmak, "Bakırdan üretilen eserler bizim şehrimizden çıkıyor. Bakırdan nasıl bir ritim üretebilir diye öğrencilerimle birlikte bunun çalışmasına girdik. Darbukayla bakırı bir araya getirdik. Burada enstrüman olarak kullandığımız her şey bakırdan. Bakır tepsi, tas, çanak, kova gibi eşyaları enstrümana dönüştürdük. Bakırdan müzik ritim çıkarmaya çalıştık. Zaten 6 aydır öğrencilerimle ritim çalışmaları yapıyoruz. Bakırla ilgili çalışmalara da bir aydır başladık. İnşallah daha iyi seviyelere geleceğiz. Türkiye'de bu tarz müziği sokak sanatçıları yapıyor. Ancak biz bunu bir orkestra haline getirdik. Gaziantep'te ve Türkiye'de böyle bir orkestranın örneğini görmedim. Bakırdan müzik yapan ilk orkestra biziz" ifadelerini kullandı.

"Seslerin uyumunu sağlamak zor"

Orkestrada yer alan darbuka öğrencisi Ali Dağcı ise bakırdan müzik yapma fikrinin ilk olarak hocalarından çıktığını söyledi. Projeye kendi istekleriyle dahil olduklarını aktaran Dağcı, "Bakırdan müzik yapmak tabi biraz zor oluyor. Seslerin uyumunu sağlamak da zor. Çünkü hepsinden farklı tonda bir ses çıkıyor. Zor oldu ama bunu başardık. Bakırdan müzik yapmak çok daha zevkli" dedi.

"Müzik yaptığımız bakır eserler mutfakta kullanılan ürünler"

Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'nın ritim öğrencisi olan Ertuğrul Gazi Dağcı da orkestranın nasıl kurulduğunu anlattı. Konservatuvarda darbuka, tef, bendir gibi enstrümanların eğitiminin verildiğini belirterek kendisinin tef çaldığını paylaştı. Hocalarının kendilerine sürekli Gaziantep'in kültürünü yaşatmak için her zaman öğütlerde bulunduğunu söyleyen Dağcı, "İbrahim hoca bakır kültürünü geliştirmemiz ve yaşatmamız adına bir proje düşündüğünü söyledi. Bizde zevkle kabul ettik. Müzik yapmak tabii ki çok zevkli. Özellikle kendi kültürümüze ait olan enstrüman olmayan şeyleri enstrümana dönüştürmek çok daha zevkli oluyor. Normalde bunu yapmak zor ama aldığımız eğitimle zor olan şeyi başarabiliyoruz. Çünkü burada müzik yaptığımız bakır eserler normalde Gazianteplilerin günlük yaşamda mutfakta kullandıkları ürünler. Ancak biz bunlardan müzik çıkarmayı başardık" diye konuştu.