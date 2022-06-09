Bu sempozyum Sezai Karakoç'a atfediliyor - Son Dakika
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Bu sempozyum Sezai Karakoç'a atfediliyor

09.06.2022 20:19
Bu sempozyum Sezai Karakoç'a atfediliyor

Bu sempozyum Sezai Karakoç'a atfediliyor Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker: "Sezai Karakoç, İslam medeniyet tasavvurunun şairi"KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dördüncüsü düzenlenen edebiyat sempozyumları başladı.

Bu sempozyum Sezai Karakoç'a atfediliyor

Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker: "Sezai Karakoç, İslam medeniyet tasavvurunun şairi"

KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dördüncüsü düzenlenen edebiyat sempozyumları başladı. Sempozyum, bu yıl Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç'a atfedilirken, Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de açılış oturumunda yer aldı.

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü, 2021 yılında aramızdan ayrılan düşünce ve Türk edebiyatının önemli ismi merhum Sezai Karakoç'un hatırasına atfen düzenledi. Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu bugün gerçekleştirilen açılış oturumu ile başladı. Sempozyum, yarın da gün boyu devam edecek. Açılış oturumuna Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de katıldı. 7 oturumdan oluşan sempozyumun ilk oturumunun konuğu da Mehdi Eker oldu.

"Gençlerin, düşünce dünyasını anlamasını istedik"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yapmış olduğumuz sempozyumların tamamını kitap haline getirdik. Sadece edebiyatçı ve düşünce adamı olmakla birlikte son yüzyılda önemli bir yer teşkil eden bir insanı ele almak istedik. Gençlerin aslında düşünce dünyasını anlamalarını istedik. Bizler yerelde memleketin kültür ve edebiyatına katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Sezai Karakoç, İslam medeniyet tasavvurunun şairi"

Sempozyumun ve Sezai Karakoç'un önemine değinen Mehdi Eker, "Sezai Karakoç, İslam medeniyet tasavvurunun şairi, büyük bir şair. Hem modern Türk şiirinin köşe taşı sütunlarından, hem de yeni bir şiir akımını hayata geçirmiş, öncüsü olmuş biri. Aynı zamanda mütefekkir, düşünce insanı. Bir de ahlak insanı. Yaşamı itibariyle de bir örnek. Bunun için genç kuşaklarca Sezai Karakoç'un bilinmesi, tanınması, anlatılması, onun üzerinde çalışılması çok önemli. Bütün İslam medeniyet havzasında, hem birey üzerinden hem de toplum ve ümmet üzerinden şiirleri dile getiren bir dava insanı aynı zamanda. Sezai Karakoç, her bakımdan gelenekle çarpışmadan, gelenekle savaşmadan geleneğe karşı yeni bir şey söylüyor. Diriliş kavramı böyle bir kavram. Sezai Karakoç ümitsiz değildir. Dolayısıyla bize yitik cennetten bahsediyor. Aynı zamanda günün muştusunu da o söylüyor. Gülü tekrar şiirin konusu haline getiriyor. Gül bizim sembol bitkilerimizden, çiçeklerimizden biridir. Hem yazdığı kitaplar hem 396 sayı çıkardığı dergi bir ekoldür. Bir üniversitedir yani. İçinde her şey var. Hayatında da aziz yalnızlıklar yaşadı. Dolayısıyla abidevi bir tarafı var" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sezai Karakoç, Mehdi Eker, Sempozyum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu sempozyum Sezai Karakoç'a atfediliyor - Son Dakika

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