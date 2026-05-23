Türk Halk Müziği\'nin usta ismi Buharkent\'te ağırlandı

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Bedia Akartürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette samimi anlar yaşanırken, Akartürk ile sohbet eden Başkan Erol, nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erol, Türk Halk Müziği'ne önemli katkılar sunan sanatçıyı Buharkent'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Erol paylaşımında "Türk Halk Müziği'nin kıymetli sanatçılarından Bedia Akartürk'ü belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN