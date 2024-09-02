Hasan Yavuz'un Köy Kültürünü Yaşatma Çabası: Evini Müze Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hasan Yavuz'un Köy Kültürünü Yaşatma Çabası: Evini Müze Yaptı

Burdur'un Tefenni ilçesinde yaşayan Hasan Yavuz, köyüne ait eşyaları toplayarak evinin bahçesinde küçük bir müze oluşturarak kültürünü yaşatmaya çalışıyor. 20 yıldır biriktirdiği tarım aletleri ve tarihi objeleri sergileyen Yavuz, bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Müzesinde 200 yıla kadar uzanan eserler bulunuyor ve ziyaretçilere açık.

02.09.2024 19:54
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Burdur'da 20 yıldır topladığı, köyüne ait eşyaları evinin bahçesinde sergiliyor

Köyünün kültürünü gelecek nesillere aktarmak için evini küçük bir müzeye çevirdi

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde yaşayan Hasan Yavuz köyünün kültürünü yaşatmak için 20 yıldır topladığı tarım aletleri ve ev eşyalarından küçük bir müze oluşturdu.

Burdur'un Tefenni İlçesine Bağlı Sazak Köyünde yaşayan Hasan Yavuz, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği asırlık objelerle evini adeta bir müzeye çevirdi. Köyünün yörük kültürünü yaşatmaya çalışan Yavuz hobi olarak başladığı bu işi şimdi daha da önemseyerek kültür mirasına döndürmeye çalışıyor.

Evinin bahçesinde kurduğu alanda su kabağından yapılan süsler, tarım aletleri, işlemeli ahşap kapılar, av tüfeği, eski radyolar, güğümler, kar çorapları, mutfak aletleri, halı tezgahı gibi birçok köyüne ait tarihi eşyaları toplayarak sergileyen Hasan Yavuz, tarihi değer taşıyan bu eserleri hobi olarak bitirmeye başladığını belirten Hasan Yavuz, tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda tarihi değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Bu tarihi eşyaları biriktirmeye hobi olarak başladığı dile getiren Hasan Yavuz; " Ben bu malzemeler ile evimde küçük bir şark köşeği oluşturdum. Burada sadece Sazak köyünden topladığım tarihi eşyalar bulunuyor. Benim amacım kendi geçmişimize ve öz değerlerimize sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere aktarmaktı. Yaklaşık 20 yıldır bu eşyaları toplayıp biriktiriyorum. Atıl durumda olan eşyaları toplayarak kendi çapımda bir hobi bahçesi gibi bir yer oluşturdum. Burası şark köşesi gibi, küçük bir müze gibi oldu. Burası herkese açık bir yer eş, dost, köyümüze gelen misafirler, herkes gelip ziyaret edebilir." dedi.

200 yıllık eşyalar dahi var

Oluşturduğu küçük müzede yaklaşık 200 yıla kadar olan eşyaların bulunduğunu da belirten Hasan Yavuz; "Burada sergilediğim ilk tarımın başlangıcı olarak da diyebileceğimiz tamamen ahşaptan yapılan öküz sabanımız ve boyunduruğumuz var. Ayrıca 200 yıllık eli işçiliği ile yapılmış ahşap tavan var. Yeni geçmişten geleceğe birçok ürünü burada sergiliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hasan Yavuz'un Köy Kültürünü Yaşatma Çabası: Evini Müze Yaptı - Son Dakika

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