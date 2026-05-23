Burhaniye de geleneksel Ağacık Hayrı yüzlerce insanı buluşturdu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ağacık köyünde düzenlenen geleneksel Çiftçi Hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu. Hayırda yapılan duaların ardından etli pilav, nohut ve ayran ikramı yapıldı.

İlçeye bağlı Ağacık köyünde düzenlenen geleneksel Çiftçi Hayrı ilgi gördü. Muhtar Hasan Dayı'nın öncülüğünde toplanan köylüler hayır için imece yaptı. Köy muhtarı Hasan Dayı, konukları meydan girişinde karşılarken, konukseverliği ile takdir topladı. Koy camiinde kılınan namazın ardından dualar yapılırken, köy meydanında kurulan masalarda etli pilav, nohut ve ayran ikramı yapıldı. Hayra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Başkanı Vekili Tarık Erdil, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Jandarma Karakol Komutanı Mustafa Kardaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Erkan Uzun, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gelenekleri yaşatmaya kararlı olduklarını kaydeden Ağacık Muhtarı Hasan Dayı, "Bir hayrımızı daha yaptık. Hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayır için imece yapan köylülerime teşekkür ediyorum. Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR