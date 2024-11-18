Burhaniye'de Havut Hayrı ve Deve Güreşi Sezonu Açılışı

Kültür Sanat

Havut Hayrı güreş severleri buluşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Burhaniye Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen havut giydirme töreni ve pilav hayrı güreş severleri buluşturdu. Burhaniye'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen havut giydirme törenine, bu yıl Burhaniye ve komşu ilçelerden 50 civarında deve katıldı.

Deve Güreşi Arenasında düzenlenen havut hayrında konuklara bulgur pilavı ve ayran ikramı yapılırken, bazı develerin yaptığı antrenman güreşleri de ilgi gördü. Güreşleri özleyen vatandaşlar saha çevresinde masalar kurdu. Havut giydirme hayrına, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Muharrem Keskün, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer, Hasan Bayram ve Yaşar Aydemir ile çok sayıda deve güreşi seven vatandaşlar katıldı. 26 Ocak 2025 tarihinde Burhaniye'de gerçekleşecek deve güreşleri öncesinde, develer arenaya çıkarak havutlarını sergilerken gövde gösterisi yaptılar. Develer, kısa antrenman güreşleri ile kendilerini gösterme fırsatı buldular. Cazgır Necdi Ceylan'ın anlatımlarıyla renklenen törende, develerin sahnelediği kısa güreşler izleyicilerden büyük alkış aldı. Güreş sezonunun yaşlaştığını kaydeden Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, "Burhaniye'de, bu gün sezonun açılışı olan havut giydirme törenini, deve severlerle, deve sahipleri ile birlikte gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Burhaniye Belediyesi olarak, bu yıl 20'cisini .düzenleyeceğimiz zeytin zeytinyağı festivali kapsamında deve güreşlerimiz 26 Ocak 2025 yılında gerçekleşecektir. Tabi deve sahipleri, 8 ay bu sezon için hazırlanıyorlar. İşte, 4 aylık süreçte de kültürümüzü yaşatmak adına Akdeniz'den Marmara'ya kadar Çanakkale'ye kadar güreşler oluyor. Uzun yıllardır Burhaniye belediyesi de kattı da bulunuyor. Herkesi güreşlere bekliyoruz" dedi. Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol da; "Burhaniye Deveciler Derneği olarak deve giydirme hayrımızı yaptık. Bu demek oluyor ki, artık sezona başlamak üzereyiz. 2024-2025 deve güreşleri sezonu tüm deve sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Bizim Burhaniye'mizde 45 adet deve var. 26 Ocak 2025 tarihinde başkan Ali Kemal Deveciler himayesinde yapılacak olan deve güreşimize 200 tane deve tuttuk. Bu sene çok iddialıyız. Deve çatallarımızı bir ay içinde tamamlayacağız. Tüm deve güreşi sevenleri 2025 yılı 26 Ocakta Burhaniye'mize bekliyoruz" diye konuştu.