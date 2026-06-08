Balıkesir\'de Zeytinname Minyatür Sergisi ilgi gördü

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, minyatür kurslarında ilk defa zeytine yer verilirken, hazırlanan eserler de görücüye çıktı. Öğretmenler Mahallesi'ndeki Tezmadra Otel'de açılan Zeytinname adlı sergide yer alan 36 eser yoğun ilgi gördü.

Burhaniye'de Ressam Figen Köprülü'nün öncülüğünde Ahmet Akın Kültür Merkezinde devam eden kurslarda birbirinden güzel eserler ortaya çıkarken, bu yıl da minyatür sanatının diliyle zeytinin tarihimizdeki ve kültürümüzdeki yerine dikkat çekildi. Sergi açılışına Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Mehmet Gümüş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Müdürü Turan Fırat Algül konuşmasında, sergide ekim ayından beri devam eden kurslara katılan 25 kursiyerin 36 eserinin yer aldığını söyledi. Kurs öğretmeni Ressam Figen Köprülü de yaptığı konuşmada, "Hepiniz Zeytinname Minyatür Sergimizin açılışına hoş geldiniz. Bugün yalnızca bir serginin açılışını değil; kültürümüzü, emeği ve sanatı buluşturan anlamlı bir çalışmayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergide yer alan eserler, sabırla yürütülen bir çalışmanın ürünüdür. Minyatür sanatının diliyle zeytinin tarihimizdeki ve kültürümüzdeki yerini anlatmaya çalıştık. Zeytin; barışın, bereketin ve yaşamın simgesi olarak yüzyıllardır hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Biz de bu kadim mirası sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçladık. Sergimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan otel müdürümüze ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca özveriyle çalışan kıymetli kursiyerlerimize emekleri ve sanata olan sevgileri için özellikle teşekkür ediyorum. Bu sergide zeytine yalnızca bir ürün olarak değil, kültürel bir miras olarak bakmaya çalıştık. Eğer bu konuda küçük de olsa bir farkındalık oluşturabiliyorsak amacımıza ulaşmış sayılırız. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyor ve sizleri eserlerimizi incelemeye davet ediyoruz" sözlerine yer verdi. Kurdelenin kesilmesinin ardından konuklar sergideki tabloları izledi. Sergiyi gezen Kaymakam Cumali Atilla, Ressam Figen Köprülü ve kursiyerlerini kutladı. - BALIKESİR