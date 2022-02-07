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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası "Çaykovski akşamı" konseri verecek - Son Dakika

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası "Çaykovski akşamı" konseri verecek

07.02.2022 13:08
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası "Çaykovski akşamı" konseri verecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin keman konçertosu ve yaylı çalgılar serenadıyla müzikseverlerle buluşacak.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin keman konçertosu ve yaylı çalgılar serenadıyla müzikseverlerle buluşacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserin ilk yarısında keman sanatçısı Berfin Aksu, Pyotr İlyiç Çaykovski Op. 35 keman konçertosu ile sahnede olacak.

Dinletinin ikinci yarısında ise orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yorumuyla yine Çaykovski'nin yaylı çalgılar serenadı seslendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla 10 Şubat'ta verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

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Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Kongre, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 'Çaykovski akşamı' konseri verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası "Çaykovski akşamı" konseri verecek - Son Dakika
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