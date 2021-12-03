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"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı - Son Dakika

"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

03.12.2021 13:29
"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesince Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in doğumunun 120'nci yılına atfedilen 2. Kitap Fuarı açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in doğumunun 120'nci yılına atfedilen 2. Kitap Fuarı açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, ilkini 2019'da gerçekleştirdikleri fuara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiklerini anımsattı.

Fuarın, Bursa'nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Aktaş, organizasyon kapsamında Hilmi Ziya Ülken anısına panel, sergi ve hatıra kitap hazırladıklarını bildirdi.

Karabağ Zaferi münasebetiyle Azerbaycan'ın konuk ülke olarak belirlendiğini dile getiren Aktaş, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den onur konuğu olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. Dr. M. Uğur Derman'ın fuara davet edildiğini söyledi.

Aktaş, fuarda, yaklaşık 120 yayınevi ile 200 yazar ve şairin kitapseverlerle buluşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Paneller, imza etkinlikleri, söyleşiler ve sergi gibi birçok faaliyetler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' adıyla çok güzel bir projesi var. Bursamızda da şu ana kadar 214 okula kütüphane yapıldı. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 214 okula tam bir milyon lira değerinde kitap bağışlayacağız. Bu kadar önemli projeye Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz kalamazdık. İnşallah bundan sonra da sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

Belediye olarak "Şehirden Şehire Gönül Köprüsü" projesini başlattıklarını hatırlatan Aktaş, bu kapsamda çok sayıda şehit ve gazi çocukları ile yetim ve öksüz ağırladıklarını, bugün ise Muş'tan gelen çocukların kendilerinin onur konuğu olduğunu söyledi.

Uğur Derman, Anar Rızayev ile eski Devlet Bakanı ve yazar Mehmet Aydın'ın konuşmasının ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Fuar, 12 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Bursa, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı' kapılarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı - Son Dakika
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