Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılında 47 portrelik karakalem sergisi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılında 47 portrelik karakalem sergisi açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılında 47 portrelik karakalem sergisi açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 47 ismin karakalem portresinin yer aldığı sergi açıldı. Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'ndeki sergi 28 Kasım'a kadar görülebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi" açıldı.

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'ndeki açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Abdullah Damar, Bursa'nın 7 asır boyunca yalnızca siyasi ve ekonomik açıdan değil, sanatın, edebiyatın, düşüncenin ve kültürün de en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sergide kentin tarihinde ve kültürel hafızasında iz bırakmış 47 değerli ismin karakalem portreleri aracılığıyla yeniden hatırlandığını ve farklı dönemler arasında bir bağ kurmanın amaçlandığını belirten Damar, şunları kaydetti:

"Serginin hazırlanmasında emeği geçen çizerlerimiz Selin Yıldız ve Şah Yusuf Toprak başta olmak üzere katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa'nın geçmişini bugüne taşıyan bu buluşmanın kentimizin kültürel belleğine değerli bir katkı sunmasını diliyor, sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından çizerler Selin Yıldız ve Şah Yusuf Toprak'a plaket takdim edildi.

Devlet büyükleri, sanatçılar ve bilim insanlarının portrelerinin yer aldığı sergi 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerKültür SanatEtkinliklerGüncelRessamBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:58:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılında 47 portrelik karakalem sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android