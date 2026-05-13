19 Mayıs Bursa'da coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa'da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programlar, Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

İki gün sürecek bayram coşkusu, 18 Mayıs Pazartesi akşamı saat 18.00'de Hüdavendigar Kent Parkı'na kurulacak 'genç sahne' etkinlikleri ile başlayacak.

19 Mayıs Salı günü ise Bursalılar sabah saat 10.00 itibarıyla bayram coşkusunu hissetmeye başlayacak. Kutlama alanında kurulacak etkinlik alanlarında retro oyun aktiviteleri, atölyeler, genç sahne etkinlikleri ve spor turnuvaları gençlerle ve her yaştan Bursalıyla buluşacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise sevilen sanatçı Oğuzhan Koç'un sahne almasıyla Bursa'da 19 Mayıs coşkusu zirve yapacak. - BURSA