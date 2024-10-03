Bursa'da 2024-2025 Sezonu Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bursa'da 2024-2025 Sezonu Açılışı

Bursa\'da 2024-2025 Sezonu Açılışı

BBDSO, sezonu Rimski-Korsakov'un Şehrazat süiti ile açtı. Konser yoğun ilgi gördü.

03.10.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2024-2025 yılının sezon açılışı konserinde Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov tarafından Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelenen Şehrazat senfonik süitini seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'ndaki konseri, orkestra şefi Naci Özgüç yönetti.

Konser, Mikhail Glinka'nın hızlı temposu ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Ruslan ve Ludmilla Uvertürü ile başladı. Ardından Çaykovski'nin dünyaca ünlü 1. Piyano Konçertosu, virtüöz piyanist Emre Elivar tarafından seslendirildi.

Konserin son bölümünde ise Nikolay Rimski-Korsakov'un Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelediği egzotik Şehrazat senfonik süiti, BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Bursalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda BBDSO ve konuk sanatçılar ayakta alkışlandı.

Konser öncesi gerçekleşen kokteylde, Bursa Filarmoni Derneği yönetiminin yanı sıra kent protokolünden çok sayıda isim ve sanatseverler yer aldı.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon dünyaca ünlü şef ve solistlerin muhteşem konserlerle Bursalı sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Bu akşam çok güzel bir piyano konçertosuyla sezon açılışını yapacaklarını ifade eden Kamruz, "Bu programlar her perşembe devam edecek. 32 hafta birbirinden daha güzel ve ilginç konser programlarıyla sezon devam edecek. Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bütün Bursalı sanatseverleri, kıymetli Bursalıların hepsini davet ediyoruz. Her perşembe buradayız." dedi.

Uludağ İçecek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da BBDSO'nun yeni sezonunun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu akşamki konserin bin 850 kişilik salonda icra edileceğini vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Bursa gerçekten müthiş salonlara, iyi bir senfoniye ve destekçiye sahip. Şehrindeki senfoniye sahip çıkan sanatseverlere sahip. Biz de Uludağ olarak onların arkasında duruyoruz ve bu akşam harika bir Şehrazat konseriyle açılış var. Bu akşam hoş ve ufak bir kokteylle açılışımızı yapıyoruz. Çok keyifli olacak. Bu açılıştan sonra herkesin her perşembe akşamı konserlere gelmesini istiyoruz. Konserlerin yaklaşık yüzde 50'sinde dijital konser canlı kayıtları yapılıyor. Bugün şu anda bildiğim kadarıyla 108 tane canlı kaydımız var. Herkes internet üzerinden bu güzel hoş Bursa'da icra edilen konserleri dinleyebilir. Bu da ayrı bir güç katıyor bize. Bu akşam bu güzel açılışta hep beraberiz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Şehrazat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 2024-2025 Sezonu Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 00:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 2024-2025 Sezonu Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement