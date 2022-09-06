- Bursa'da asırlık zafer canlandırıldı, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

BURSA - İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler sırasında kurtuluşun canlandırmasının yapıldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Şehir merkezinde yapılan programı izleyen vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde düzenlenen etkinlikler, gün boyu devam etti. sabah resmi törenlerle başlayan anma programları çerçevesinde öğle namazı öncesi İshakpaşa Camisinde mevlit okundu. Mevlit sonrası lokma ikramları gerçekleştirildi.

6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında, kurtuluş canlandırması da yapıldı. İnegöl Kent Müzesi önünde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin gerçekleştirdiği canlandırma sırasında, duygusal anlar yaşandı. Yüzlerce vatandaşın ilgiyle izlediği gösteride, düşman askerlerini def eden şanlı Türk askerinin zafere yürüyüşü canlandırıldı. Bu sırada rol gereği şehit olan Türk askerinin başına gelerek göz yaşı döken yaşlı kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, canlandırmayı ilgiyle takip etti.

Canlandırmanın ardından Kurtuluşun 100. Yılı Özel sergisinin açılışı Kent Müzesi sergi salonunda gerçekleştirildi. Sergi açılışı öncesi konuşma yapan Başkan Taban, "Hepimiz çok duygulu anlar yaşadık. Tarihi canlandırmayı tiyatro ekibimiz çok güzel bir şekilde sergiledi. Hepimizin gözleri doldu. Allah bir daha yaşatmasın ama bizi de kimse test etmeye kalkmasın. Bu milletin yüreği kocaman" dedi.

6 Eylül 1922'de İnegöl'ün düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bu yıl 100. Yılı. Ben bu vatanın bir evladı, bu şehrin bir evladı olarak vatandaşlarımıza, gençlerimize, halen farkında olmayanlar varsa hatırlatmak istiyorum; bu topraklar tesadüfen, yolda geçerken bulduğumuz topraklar değil. Şehit kanıyla sulanmış, bedel ödeyerek elde ettiğimiz topraklar. Bu nedenle, bastığımız toprakları tanımamız gerekiyor. Bu şehirde metfun olan, bu şehirde izi olan, gayreti olan, bu şehir için çalışmış olan herkese teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız herkese rahmet diliyorum."

"6 Eylül milletin zaferidir"

"Bugün acıyla yad ettiğimiz, aynı zamanda onurlu ve gururlu bir günde gazilerimiz de yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada müzemiz özelinde 100. Yıl özel sergimiz için toplandık. Kurtuluş canlandırmasını izledik. Aynı zamanda burada Kurtuluşa Giden Yol/ 6 Eylül kitabının tanıtımı da gerçekleştirilecek. Ben sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize burada çok güzel bir gün yaşattılar. Burada bu zorlu kurtuluş günlerinin onlarca kahramanı var. Her bir dakikası ayrı bir destan olan günlerde, milletimizin her ferdi üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirerek topyekun bir zafere imza attı. İnegöl'de Kuvayı Milliye'nin kurucusu, Üsteğmen Hasan Tahsin (Sunguroğlu) Daha sonra bu işin başına Hafız Abdullah getirilmiştir. İnegöl Kuvayı Milliye teşkilatında emeği geçen İnegöllülere baktığımızda; Hafız Abdullah (Ölmez), Üsteğmen Hüsnü (Güven), Yeniceli Mecit (Altan), Ali Fahri (Özkan), Akarsu Oteli'nin sahibi Hafız Vahit, Şişko Hüseyin, Hacı Şevket (Konuk), Laz İsmail (Bilgili) ve Vehbi Efendi isimleri aklımıza ilk gelenler. Belki sayamadığımız pek çok büyüğümüz, kahramanımız var. Hepsini saygıyla anıyorum. Bu anlamlı günde aramızda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı özel sergisinin açılışı yapıldı.