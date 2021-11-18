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Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi - Son Dakika

Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi

18.11.2021 20:51
Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği'nin desteğiyle düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği'nin desteğiyle düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin son günü eğitmen Koray Budak'ın Tayyare Kültür Merkezi'ndeki atölyesinde çocuklar, "Eyvah Eyvah, Sesim Kayboldu" başlıklı anlatı tiyatrosunu deneyimledi. Ardından Cafeturc Music Art ekibi, çocuklar için tasarlanmış yenilikçi performansı Aridu'yu sahneledi.

Günün bir diğer etkinliği de Podyum Sanat'ta Atta Festival ekibinin gösterisi "Yumurtadan Çıkan Fil" oldu. Oyun, perküsyon ve yan flüt, yaşamın ritmi ve melodisi ile küçük yaştaki seyircileri günlük hayattan alarak yumurtadan çıkan filin fantezi dolu ve hayalleri ile uçtuğu dünyasına götürdü.

Boş Sahne ekibinin hazırladığı ve Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin son oyunu "Görkemli Görkem'in Uğursuz Hikayesi" de seyircilerden beğeni aldı. Dr. Zeki Özen'in "Ben Bunu Hak Etmedim Mi?" başlıklı on-line atölyesi ise festivalin eğitim alanındaki etkinlerinin sonuncusu oldu.

Festival, ara tatilini sanatla değerlendirmek isteyen 10 bin çocuğu ağırladı. 5 günde 5 ülkeden 19 ekip, 34 gösteri ve 14 atölyesi ile Bursa'da tiyatroseverlere sanatla dolu bir hafta yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Uludağ Koleji ile Matlı Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilen festival süresince gerçekleştirilen oyunlara İstanbul, Yalova, Balıkesir gibi illerden de çok sayıda çocuk velileriyle katıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BKSTV Başkanı Özer Matlı, 25 yıllık geleneği devam ettirmenin ve başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Matlı, Bursa'nın kültür sanat yaşamına katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve sponsorlara teşekkür etti.

BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik de performanslarıyla izleyicilerden alkış alan oyunculara ve Sanat Kuruluna teşekkür plaketi sundu.

Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi
Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi
Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi
Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi
Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi

Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Turizm, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi - Son Dakika
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