Bursa'daki Müze Öğrencilere Türk Kültürünü Tanıtıyor - Son Dakika
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Bursa'daki Müze Öğrencilere Türk Kültürünü Tanıtıyor

Bursa\'daki Müze Öğrencilere Türk Kültürünü Tanıtıyor
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Bursa SOKÜM Müzesi, uluslararası öğrencilere Türk el sanatlarını tanıtarak kültürel etkileşim sağlıyor.

Bursa UNESCO Derneği Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Müzesi, Türk kültürünün önemli değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını uluslararası öğrenciler aracılığıyla dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören 50 kişilik yabancı uyruklu öğrenci grubu, SOKÜM Müzesi'ni ziyaret ederek Türk kültürünün zengin mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, müze gezisinin yanı sıra düzenlenen ebru ve çini atölyelerine katılarak geleneksel Türk el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimledi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Türk el sanatları, geleneksel üretim teknikleri ve kültürel miras unsurları hakkında bilgi edinirken, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini yakından tanıdı. Ziyaretin en anlamlı anlarından biri ise öğrencilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi önünde çektirdikleri toplu hatıra fotoğrafı oldu. Farklı ülkelerden gelen gençlerin Atatürk'e gösterdikleri ilgi ve saygı, Cumhuriyetimizin kurucusunun barış, çağdaşlaşma, bilim ve eğitim anlayışının evrensel değerler olarak uluslararası gençler nezdinde de karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu anlamlı kare, kültürel mirasın yanı sıra ortak insani değerlerin ve kültürler arası dostluğun da simgesi olarak hafızalarda yer etti.

Müze Müdürü Sema Adalı, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada;

"Somut olmayan kültürel mirasımızın korunması kadar, farklı coğrafyalardan gelen insanlarla paylaşılması da büyük önem taşıyor. Yabancı öğrencilerimizin müzemizde Türk el sanatlarını tanımaları ve bu deneyimi kendi ülkelerine taşımaları, kültürümüzün uluslararası alanda tanıtılmasına önemli katkı sağlıyor. Geleneksel sanatlarımızı uygulamalı olarak deneyimlemeleri, öğrencilerimiz için kalıcı ve değerli bir kültürel etkileşim oluşturuyor."

Bursa UNESCO Derneği SOKÜM Müzesi, geleneksel Türk el sanatlarını ve somut olmayan kültürel miras değerlerini yalnızca koruyan bir müze olmanın ötesinde; yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturan, kültürler arası diyaloğu güçlendiren ve Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası alanda tanıtan önemli bir kültür merkezi olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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