Bursa'dan Othello, Romanya'da Sahne Alacak

Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosunca üç sezondur sahneye konulan William Shakespeare'in eseri "Othello", 21 ve 22 Şubat'ta Romanya'da seyirciyle buluşacak.

Toma Caragiu Ploieşti Tiyatrosu ve Ploieşti Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, Shakespeare'in bilinen eseri "Othello", Özdemir Nutku'nun Türkçeye kazandırdığı, Vlad Trifaş'nın yönettiği uyarlamayla sahnelenecek.

Komşu ülkeler arasında sanatsal köprü kurma hedefiyle Romanya'ya taşınan oyun, 21 ve 22 Şubat saat 18.30'da Toma Caragiu Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

İzleyiciyi bireysel hikayelerin yanı sıra güvensizlik, kıskançlık ve ihaneti evrensel anlatımla da buluşturan "Othello" oyununda Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Öykü Esendemir Örük, Çağrı Dulun, Akif Oktay, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Ceren Kayış, Irmak Bavkır, Ahmet Kızıl, Cengiz Bodur, İpek Abama ve Baran Balkanlar rol alıyor.