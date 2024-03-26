Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik Kursiyerleri 'Ah Şu Gençler' Oyunuyla Sahne Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik Kursiyerleri 'Ah Şu Gençler' Oyunuyla Sahne Aldı

Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik Kursiyerleri \'Ah Şu Gençler\' Oyunuyla Sahne Aldı

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri, 'Ah Şu Gençler' oyunuyla sahne heyecanı yaşadı. Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu'nda yetenek sınavını geçen 16 öğrenci, Turgut Özakman'ın yazdığı ve Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği oyunu sergiledi. Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, tiyatroseverler ve aileler genç yetenekleri büyük bir ilgiyle izledi.

26.03.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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Bursa Devlet Tiyatrosunun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri, "Ah Şu Gençler" oyunuyla sahne heyecanı yaşadı.

Tiyatronun 50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun yetenek sınavıyla seçilmiş 16 öğrencisi, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Turgut Özakman'ın yazdığı, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği "Ah Şu Gençler" oyunu ile "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nü kutladı.

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, tiyatroseverler ve aileleri, genç yetenekleri ilgi ve beğeniyle izledi.

Kaynak: AA

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