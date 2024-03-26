Bursa Devlet Tiyatrosunun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri, "Ah Şu Gençler" oyunuyla sahne heyecanı yaşadı.
Tiyatronun 50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun yetenek sınavıyla seçilmiş 16 öğrencisi, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Turgut Özakman'ın yazdığı, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği "Ah Şu Gençler" oyunu ile "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nü kutladı.
Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, tiyatroseverler ve aileleri, genç yetenekleri ilgi ve beğeniyle izledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik Kursiyerleri 'Ah Şu Gençler' Oyunuyla Sahne Aldı - Son Dakika
Taşova'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programında, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler teması üzerine konuşmalar yapıldı. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, kütüphanelerin bilgiye ulaşma ve paylaşmanın önemini vurguladı. Programda öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterileri de gerçekleştirildi.
Samsun'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programında konuşan Samsun İl Kültür Turizm Müdür Vekili Hasan Kılıçaslan, kütüphaneciliğin tarihçesini anlattı ve günümüzde kütüphanelerin geliştiğini vurguladı. Programda ayrıca öğrencilerin skeç gösterisi ve halk müziği dinletisi de yer aldı.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap okuyanlara ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphane hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, Talas Millet Bahçesi'ne büyük bir kütüphane yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Talas Belediyesi, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenledi. Programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, ilçedeki atıl durumdaki cami bölümlerinin kütüphane olarak değerlendirilmesinin örnek bir proje olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise 5 yıl önce ilk icraatlarının 7/24 Kütüphaneyi hizmete açmak olduğunu söyledi. Talas'ta bir yılda en çok kitap okuyanlara ödüller verildi.
Niğde'de 'Kent Müzesine' dönüştürülen 5 asırlık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni kapılarını yeni haliyle ziyaretçilere açıyor. Niğde'nin geçmişten günümüze yaşam tarzının tarihi nesneler ve balmumu heykelleriyle yansıtıldığı, aynı zamanda kentin kültür, sanat ve edebiyatının sergileneceği Kent Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri etkinliği başladı. İlk oyun olan 'Ah Şu Gençler' büyük ilgi gördü. Etkinlik, farklı oyunlarla devam edecek.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan Roma ve Bizans dönemine ait 26 parça tarihi eser, jandarma ekipleri tarafından Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kürtçe 'Şemlê' adlı eserden uyarlanan bir şarkıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Ekremo, lo Ekremo' denilerek 'İmamoğlu bizden biridir' ifadesi yer alıyor.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında başladı. Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunlarına Kuşadalı sanatseverler büyük ilgi gösteriyor.
Bayburt Üniversitesi Marşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak tescillendi. Sözleri Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sinem Miraç Öztürk'e, bestesi müzik öğretmeni Serhan Öztürk'e ait olan marş, müzik bölümü öğrencileri tarafından seslendiriliyor. Marş, Dede Korkut destanlarının kültürel, edebi, sosyal ve ilmi mirasını yaşatma ilkesini konu edinen Bayburt Üniversitesi vizyonunu anlatıyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak'ı makamında kabul etti. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütüphane Haftasını kutladı. Kütüphanelerin toplumun bilgi, birikimi ve kültürel zenginliği açısından önemli olduğunu ifade eden Ekici, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti. Konuşmaların ardından Ekici, çalışmaları hakkında Şen'den bilgi aldı. Ayrıca, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Meteoroloji Müdürü İsmail İpek'i ziyaret etti. Ekici, Dünya Meteoroloji Günü'nü tebrik etti. Meteoroloji müdürlüğünün çalışmalarının önemine değinen Ekici, özellikle yağış ve fırtına gibi uyarıların dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Ekici, ardından İpek'ten bilgi aldı.
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