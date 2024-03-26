Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik Kursiyerleri \'Ah Şu Gençler\' Oyunuyla Sahne Aldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Halk Kütüphanesi Müdürünü Kabul Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak'ı makamında kabul etti. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütüphane Haftasını kutladı. Kütüphanelerin toplumun bilgi, birikimi ve kültürel zenginliği açısından önemli olduğunu ifade eden Ekici, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti. Konuşmaların ardından Ekici, çalışmaları hakkında Şen'den bilgi aldı. Ayrıca, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Meteoroloji Müdürü İsmail İpek'i ziyaret etti. Ekici, Dünya Meteoroloji Günü'nü tebrik etti. Meteoroloji müdürlüğünün çalışmalarının önemine değinen Ekici, özellikle yağış ve fırtına gibi uyarıların dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Ekici, ardından İpek'ten bilgi aldı.