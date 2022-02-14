Bursa Devlet Tiyatrosu "Sırça Kümes" oyununu Başkentte sahneleyecek - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), bir dünya klasiği olan Tennessee Williams'ın "Sırça Kümes" adlı oyununu Başkentte sanatseverlerle buluşturacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9. Ankara Buluşmaları Klasik Oyunlar Haftası"na Bursa Devlet Tiyatrosu da katılıyor.

Tennessee Williams'ın yazdığı, Şahin Ergüney'ın yönettiği, Hatice Sezer, Ufuk Şener, Öykü Esendemir Örük ve Hamza Cem Çanakoğlu'nun rol aldığı "Sırça Kümes", 15-18 Şubat'ta saat 20.00'de, 19 Şubat'ta saat 15.00 ve 20.00'de Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek.

Klasik Oyunlar Haftası'nda; Ankara Devlet Tiyatrosu "Cimri" ve "Vişne Bahçesi", İstanbul Devlet Tiyatrosu "80 Günde Devr-i Alem" ve "Bir Picasso", İzmir Devlet Tiyatrosu "Medea" ve "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Eskicinin Tazesi", Adana Devlet Tiyatrosu "Arzu Tramvayı", Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunlarla yer alacak.