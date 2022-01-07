Bursa Devlet Tiyatrosu "Sırça Kümes" oyununu Bartın ve Zonguldak'ta sahneleyecek - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), bir dünya klasiği olan Tennessee Williams'ın "Sırça Kümes" adlı oyunu, Bartın ve Zonguldak'ta izleyiciyle buluşturacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Şahin Ergüney'in yaptığı, Hatice Sezer, Ufuk Şener, Öykü Esendemir Örük ve Hamza Cem Çanakoğlu'nun rol aldığı oyun, 11-12 Ocak saat 20.00'de Bartın İl Kültür Merkezi'nde; 14-15 Ocak saat 20.00'de Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sahnelenecek.

Bartın'da biletlere Bartın Kültür Merkezi gişesinden, Zonguldak'ta Devlet Tiyatrosu gişesinden ulaşılabilecek.