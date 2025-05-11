Bursa Hayvanat Bahçesi: Doğal Yaşam ve Bakım - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Hayvanat Bahçesi: Doğal Yaşam ve Bakım

Bursa Hayvanat Bahçesi: Doğal Yaşam ve Bakım

Bursa Hayvanat Bahçesi, 150 türden 1112 hayvana ev sahipliği yaparak doğal yaşam alanı sunuyor.

11.05.2025 10:34
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde birçok farklı tür barınıyor.

Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alanda hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcılar ile lemur, geyik, kuzu, keçi gibi türler bulunuyor.

Anne ve yavrularına özenle bakılıyor

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan, 150 türden 1112 hayvana barınak sağlayan tesisin üyeleri doğum yaptığında annelere ve yavrularına, bahçedeki görevliler tarafından özenle bakılıyor.

Kanatlılar, memeliler ve sürüngenler şeklinde 3 ana gruba ayrılan türlerde, gebelik ve doğum süreçlerinde de farklı yollar izlenebiliyor.

Memeli ve sürüngenler daha kolay şekilde yavrularını dünyaya getirip normal hayatına dönebiliyorken, kanatlılarda kuluçka süresinin ardından yavru yumurtadan çıkar çıkmaz diğer hayvanlar tarafından zarar görmemesi için ayrı bir bölüme alınıyor. Bakıcılar tarafından özenle bakılan yavru belli bir olgunluğa eriştiğinde annesinin ya da sürüsünün yanına dönüyor.

Bursa Hayvanat Bahçesinde bakıcılık yapan 45 yaşındaki Bünyamin Koşan, AA muhabirine, bakıcıların rotasyonla çalıştığını ve kendisinin de 12 sene boyunca hemen hemen tüm birimlerde görev aldığını söyledi.

Koşan, yavruların her zaman insanlar tarafından da daha fazla ilgiyle gördüğünü belirterek, "Çok türde hayvanda anneyi ve doğumunu gördük. Biz onlara ilgi gösterdikçe onlar da yavrularına ilgi gösteriyorlar. Yani bambaşka bir olay çıkıyor ortaya. Cıvıl cıvıl oluyor." dedi.

Karantina bölümünde görev alan bakıcı Arif Ardıç da yaralı hayvanların bakımını yaptıklarını ve bahçeye yeni gelen hayvanların kontrol sürelerini burada geçirdiklerini ifade etti.

Ardıç, hayvanat bahçesindeki anne ve yavrularına özenle baktıklarını anlatarak, "Dışardan gelen yavrular da oluyor. Bunların da özenle, özel mamalarla, özel etlerle beslemesini yapıyoruz. Bir anne baba gibi davranmaya, büyütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Hayvanat Bahçesi: Doğal Yaşam ve Bakım - Son Dakika

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