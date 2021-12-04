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Bursa kitap fuarı başladı - Son Dakika

Bursa kitap fuarı başladı

04.12.2021 00:23

Bursa kitap fuarı başladı Kitap şöleni coşkuyla başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı başladı.

Bursa kitap fuarı başladı

Kitap şöleni coşkuyla başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Merinos AKKM'de kitap kurtlarına 10 gün boyunca şölen yaşatacak fuar, Türk filozof Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in 120'nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi münasebetiyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlenirken, fuarın şeref konukları da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman oldu. 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuar, renkli törenle açıldı.

Hasret bitti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden fuarı gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, "Görüyorum ki büyük hasret varmış. Yoğun katılımdan belli oluyor" dedi. Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekamızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. Bursa'nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık. Bizleri ziyadesiyle bahtiyar eden Karabağ zaferi münasebetiyle de bu yıl misafir ülke olarak 'iki devlet tek millet' dediğimiz Azerbaycan'ı konuk olarak belirledik. Onur konuğu olarak da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman hocamızı ağırlıyoruz" diye konuştu.

Okullara 1 milyonluk kitap

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'kütüphanesiz okul kalmasın' projesinden de bahseden Başkan Aktaş, Bursa'da şu ana kadar 214 okulda kütüphane oluşturulduğunu hatırlatarak, "Bu kadar önemli bir projeye Büyükşehir olarak sessiz kalamazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu 214 okula tam 1 milyon TL değerinde kitap başlayacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında kitap fuarı boyunca fuar alanında kitap kumbarası oluşturacağız. Bu kumbaraya kitap bağışında bulunabilir, kitaplarınızın okuyucularla buluşmasını sağlayabilirsiniz. Son yüzyılda nesil kurmak için çabalayan üç isim görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli, Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu nesli ve Sezai Karakoç'un Diriliş nesli. Bu üç isimden biri olan Sezai Karakoç kısa süre önce aramızdan ayrıldı. Türkiye önemli bir değerini kaybetti ama fikirleri devasa bir külliyat ile elden ele, gönülden gönüle devam edecek. Hayalleri artık bizlere emanet kalan bu üç büyük isme Allah'tan rahmet diliyorum. Kitap fuarımızda rahmetli Sezai Karakoç ile ilgili bir panel düzenleyeceğiz. 10 gün sürecek olan kitap fuarımıza bütün gençleri, aileleri, öğrencileri, kitap dostlarını, kültür şölenine hasret kalanları özellikle davet ediyorum" diye konuştu.

Prof. M. Uğur Derman ise, "Kitap yazanı, okuyanı, hazırlayanı, bu fuarı tekrar hazırlayanları tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev de, "Türkiye'de çok defa bulundum. Son 30 yıldır ilk defa Türkiye'ye başımı dik tutarak geldim. Çünkü Azerbaycan halkı Türkiye'nin manevi desteği ile büyük tarihi bir zafer kazandı. Bütün topraklarımız azattır ve sizi Azat Azerbaycan'a devlet etmek şerefini duyuyorum" diye konuştu.

Fuara katılan devlet eski bakanlarından Yazar Prof.Dr. Mehmet Aydın da, "Biz bir kitap medeniyetiyiz ki Kur'an-ı Kerim'e kadar giden bir anlayıştır. Bize kitap milleti derlermiş eskiden. O bakımdan böyle bir günde bulunmak, hele bunun değerli hocam Hilmi Ziya Ülken adı ile yapılmış olması benim için gözlerimi yaşatacak kadar önemli" dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına Anar Rızayev, Prof.Dr. Uğur Derman ve Hilmi Ziya Ülken'in torunu Fatma Artunkal'a teşekkür plaketi veren Başkan Aktaş, daha sonra davetlilerle birlikte fuarı gezdi.

Bursa kitap fuarı başladı
Bursa kitap fuarı başladı
Bursa kitap fuarı başladı
Bursa kitap fuarı başladı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa kitap fuarı başladı - Son Dakika


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