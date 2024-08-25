Bursa'nın keşfedilmemiş hanı mimarisiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'nın keşfedilmemiş hanı mimarisiyle dikkat çekiyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Ahşap Han, tarihi mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı dönemine ait olan han, ahşap yapısı ve nostaljik atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor.

25.08.2024 19:32
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Bursa'nın keşfedilmemiş hanı mimarisiyle dikkat çekiyor

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yer alan Ahşap Han, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı Devleti döneminde 1890'lı yıllarda yapımına başlanan ve 1900'lü yılların başında yapımı tamamlanan tarihi Ahşap Han, tamamen ahşaptan yapıldı ve uzun süre kervanlara hizmet etti. Zemin katının ahır olarak kullanılması sebebiyle çatısının ortası açık olarak tasarlanan handa konaklayan tüccarların, at ve develerin kokusundan rahatsız olmaması sağlandı. Aradan geçen uzun yılların ardından çökme tehlikesi yaşanan han el değiştirdi ve 1960'lı yıllarda yıkılıp yeniden yapıldı. Dış mimarisi korunan hanın iç mimarisi dönemin şartlarına göre yeniden tasarlandı. Günümüzde ziyaretçilerine nostaljik atmosfer sunan tarihi han, son dönemlerde turistlerin gözdesi oldu. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Ahşap Han'ı ziyaret eden turistler, bolca fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarını süslüyor.

Avrupalı turistler akın ediyor

Ahşap Han'ı ziyaret eden turistlere rehberlik ettiğini ve bilgilerini aktardığını söyleyen han esnaflarından olan Hasan Basri Karnabat, "Osmanlı Devleti döneminde 1890'lı yıllarda yapılan ve 1900'lü yıllarda açılmış bir han burası. Osmanlı Dönemindeki ismi 'Ahşap Han' diye geçer. Günümüzde burası 'Akarsu İpekçi İş Sarayı' olarak bilir, nitekim burası Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş bir handır. Yapıldığı dönemde burası konaklama için kullanılıyordu. Çatının ortası, binek atların zemin katta bırakılması nedeniyle açık bırakılmıştır. Ahır kokusu odaların içerisine girmesin, açık çatıdan çıksın istenmiştir. Buraya birçok ülkeden turistler geliyor, Güney Kore, İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinden birçok turist Bursa'ya gelmişken burayı da ziyaret etti. Bizler de burasıyla ilgili bilgi birikimlerimizi turistlere anlatarak buranın tanınmasına katkıda bulunuyoruz. Son zamanlarda ziyaretçi sayısı arttı. 4 yıldır özellikle sosyal medyada buranın fotoğraflarını gören insanlar merak edip geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'nın keşfedilmemiş hanı mimarisiyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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